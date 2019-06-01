Врио главы Петербурга Беглов подал документы в избирательную комиссию

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал документы в избирательную комиссию для участия в предстоящих выборах, сообщает ТАСС.

Ранее Беглов объявил, что намерен идти на выборы как самовыдвиженец, чтобы быть независимым от решений той или иной партии и представлять интересы граждан Петербурга во всем их многообразии.

По правилам самовыдвиженцу для регистрации в качестве кандидата необходимо собрать в свою поддержку 10 процентов подписей муниципальных депутатов и 2 процента подписей избирателей, зарегистрированных в Петербурге, - то есть подписи более 76 тысяч человек.

В первый день подачи документов - в субботу 1 июня - избирательная комиссия начала свою работу в 7 часов утра. Прием документов будет продолжаться до 1 июля. День выборов - 8 сентября.