Регата "Золотое кольцо Боспорского царства" завершилась в Севастополе

Первая регата, объединившая города "Золотого кольца Боспорского царства", финишировала сегодня в Крыму. Победителей наградили в византийском дворике Херсонеса Таврического.

Первое место в соревнованиях заняла яхта "Навигатор" из Сочи". Награды яхтсменам вручили амбассадоры проекта - родившийся в Балаклаве космонавт Антон Шкаплеров и телеведущая Ирина Пудовая.

Перед участниками регаты стояла задача пройти вдоль побережья, посетив города "Золотого кольца Боспорского царства". На переходах между точками проходили спортивные состязания, а в городах экипажи и пассажиры яхт посещали памятники античной истории. Таким образом был сформирован новый морской маршрут.

- Мы продолжили первый яхтенный туристической маршрут по Черноморскому побережью России, - рассказал организатор регаты Константин Муругов. - Стартовали из Геленджика, посетили Анапу, Керчь, прошли под Крымским мостом и финишировали в Ялте.

Бытовало мнение, что Черноморское побережье не такое интересное, как в Средиземном море. Это не так. Оно безумно красиво! И в каждом городе есть, что посмотреть. Места и исторические памятники, которые мы посещали, во многом интересней зарубежных объектов.

Муругов отметил, что интерес к яхтингу растет в России с каждым годом, поэтому это направление может стать точкой роста для туристической отрасли. Но для этого необходима инфраструктура.

- Пройдя этим маршрутом, мы увидели проблемы, которые будем обсуждать и решать совместно с субъектами РФ, - говорит яхтсмен. - Основная цель сейчас - создавать яхтенную инфраструктуру.

Регата "Золотого кольца Боспорского царства" началась в Геленджике 26 мая и завершилась 1 июня в Ялте, одновременно со стартом курортного сезона в Крыму. "Российская газета" выступила информационным партнером проекта.