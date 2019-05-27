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27.05.2019 13:53
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Стартовала первая регата "Золотое кольцо Боспорского царства"

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов
В Геленджике открылась первая парусная регата "Золотое кольцо Боспорского царства", которая проходит в рамках одноименного туристического проекта в честь начала летнего сезона на курортах юга России. Экипажи пятнадцати парусников пройдут от Геленджика до Севастополя, останавливаясь в городах, связанных с античной историей: Торик (Геленджик), Горгиппия (Анапа), Пантикопей (Керчь) и Ялта. Информационным партнером парусной регаты стала "Российская газета".

Награждение победителей состоится первого июня в Крыму в древнем городище Херсонес. В каждом городе для яхтсменов подготовлены представления, экскурсии и развлекательные программы.

Фото: Пресс-служба Краснодарской краевой федерации парусного спорта.
Регата "Золотое кольцо Боспорского царства" соединит города юга

Попробовать свои силы на море решились как профессиональные спортсмены, так и любители - всего зарегистрировалось более 70 человек.

Правда, погода внесла свои коррективы - из-за разыгравшейся на море стихии до Геленджика так и не добрались яхтсмены из Ростова-на-Дону и Крыма, поэтому регата стартовала в усеченном составе.

- Парусные регаты мы проводим ежегодно, в том числе формата выходного дня, а вот такую гонку - впервые, потому что в ней совмещены туризм и спорт. Днем участники соревнуются, а в местах стоянок на берегу посещают музеи и памятники архитектуры. В первый день регаты участники из Геленджика дойдут до Анапы, а на следующий запланированы проход под Крымским мостом и остановка в Керчи. Затем нас ожидает длительный, более суток, переход в Ялту, и там, на рейде, проведем короткие гонки. В экипажах - профессионалы, любители и дети. Этим нам хочется показать, что, даже не обладая серьезными навыками, только работая в команде, можно управлять лодкой, увидеть города совершенно под другим углом - с воды. Для обеспечения безопасности парусники сопровождает корабль ВМФ, - говорит организатор парусной регаты Константин Муругов.

Торжественную церемонию открытия провели в зале Греческого культурного центра, в ней приняли участие министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева, координатор проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди, председатель регионального отделения Русского географического общества Иван Чайка.

Фото: iStock
В России откроют новые туристические маршруты

- Цель проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" - познакомить российских туристов с античным наследием, объединяющим четыре региона. Просто ранее каждый город старался по своему знакомить с местными традициями и культурой, а эта идея позволит большему числу людей прикоснуться к древности. А с другой стороны - это возможность включиться в общий интерес к мировой истории и предложить иностранным туристам также увидеть античные полисы, познакомиться с новыми территориями, о которых они даже не знали, - отметила Светлана Балаева.

Как подчеркнули организаторы, регата будет интересна не только участникам, но и туристам, которые смогут наблюдать за ней с берега. В маршрут включены 30 площадок показа в 10 городах регионов - Кубани, Крыма, Севастополя и Ростовской области.

Тем временем

Геленджик даст официальный старт курортному сезону первого июня, отметив его карнавалом - в этом году он будет проходить в течение двух дней. Через неделю, восьмого июня, откроет высокий сезон Анапа. Торжественные мероприятия по поводу начала курортного сезона также пройдут 12 июня в Темрюкском районе и 15 июня - в Ейском.

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