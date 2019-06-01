Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети

Роскомнадзор предостерег родителей от того, чтобы они не выкладывали фотографии своих детей в соцсетях.

Как отмечается в сообщении ведомства, стремясь поделиться со всем миром своим счастьем, бюди не осознают всех связанных с такой контент-стратегией рисков.

"Повзрослев, ваш ребёнок столкнётся с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется?", - отмачается в сообшении. Роскомнадзор напоминает, что из интернета очень сложно что-то удалить. А фотографиями могут воспользоваться, например, одноклассники и использовать их для правил ребенка. Но самое страшное происходит, отмечает Роскомнадзор, происходит, когда детские фотографии начинают использовать преступники.

"Например, в последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей",- уточняет ведомство. И добавляет, что ребенок имеет право на конфиденциальность.