Убийца 12 человек в Вирджинии имел репутацию "недовольного сотрудника"

Недовольный работник коммунальной службы открыл огонь из пистолета по сотрудникам в муниципальном здании в американском городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) в пятницу около 16 часов, убив 12 человек и ранив по меньшей мере шестерых. Он был смертельно ранен прибывшим нарядом полиции и скончался в больнице, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Стрелял на всех этажах

По данным полиции, преступник открыл огонь в здании "Второго муниципального центра", где по соседству с мэрией расположены офисные помещения. В них работают более чем 400 сотрудников, занятых в отделах информационных технологий, общественных работ, планирования и коммунальных услуг.

Муниципальный комплекс находится в нескольких километрах от популярного морского побережья города, расположенного на побережье Атлантического океана в устье Чесапикского залива. В Вирджинии-Бич, самом густонаселенном пункте Юго-Восточной Вирджинии, проживает около 450 тысяч человек.

Злоумышленник открыл огонь, едва войдя в здание. На месте преступления были обнаружены винтовка и пистолет. Как сообщает CNN, преступник успел устроить стрельбу на всех трех этажах центра, прежде чем был обезврежен полицейскими. Жертвы были обнаружены на всех этажах здания.

Начальник полиции Вирджиния-Бич Джеймс Сервера заявил, что между четырьмя офицерами, прибывшими на место преступления, и подозреваемым "была достаточно долгая перестрелка". При этом злоумышленник смог попасть в одного из офицеров, но его спас бронежилет. Два источника в полиции сообщили, что оружие, по-видимому, было приобретено на законных основаниях. Один из них сказал, что покупки были сделаны в последние недели.

"Вечно недовольный" сотрудник

По словам Серверы, подозреваемый был вооружен пистолетом калибра .45, оснащенным глушителем и "расширенными" магазинами боеприпасов, которые он неоднократно перезаряжал во время атаки. "У следствия сейчас больше вопросов, чем ответов", - заключил Сервера. В отличие от других американских штатов, глушители официально разрешено покупать в Вирджинии.

Стало известно, что злоумышленник застрелил свою первую жертву еще на парковке в машине и уже потом отрыл стрельбу в муниципальном центре.

Позже американские СМИ сообщили имя преступника. Им оказался 40-летний сертифицированный инженер ДеВэйн Крэддок, который работал в департаменте коммунальных услуг города и занимался местными дорожными проектами. Он уже долгое время работал в департаменте и имел репутацию "вечно недовольного сотрудника".

В последнее время он постоянно жаловался на условия труда и проблемы с начальством. Ранее у него не было проблем с полицией, а самым серьезным нарушением был выписанный в 2013 году крупный штраф за грубое нарушение правил дорожного движения. В середине 1990-х Крэддок служил в Национальной гвардии и имел достаточно серьезный опыт обращения с оружием.

Люди прятались под столами

Очевидцы кровавой расправы говорят о сценах "паники и ужаса" на месте трагедии.

"Мы слышали, как люди постоянно кричали", - сказала Меган Бентон, работник коммунальных служб в интервью телеканалу WAVY-TV, пояснив, что она и коллеги забаррикадировались в их офисе.

"Мы приставили стол к двери, потому что не знали, войдет ли он внутрь. Мы просто надеялись, что все скоро закончится, а потом мы услышали, как в здание прибыли полицейские", - сообщила муниципальная служащая. Люди, которые забаррикадировались в офисах, прятались под столами.

"Это самый разрушительный день в истории Вирджиния-Бич - заявил мэр Бобби Дайер на пресс-конференции, проводимой совместно с начальником полиции. - Убитые люди - это наши друзья, коллеги, соседи, родственники".

Прибыв в город вскоре после стрельбы, губернатор штата Вирджиния Ральф Нортам сказал: "Это просто ужасный день".

"Наши сердца болят за жертвы бессмысленного насилия", - заявил губернатор на пресс-конференции несколько часов спустя.

В свою очередь представитель Белого дома заявил, что президент Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе и "продолжает следить за ситуацией".

Справка "РГ"

Эта кровавая расправа в Вирджинии стала самым смертоносным актом насилия на рабочем месте в Соединенных Штатах с февраля. Тогда заводской рабочий застрелил пятерых коллег, включая директора и начальника отдела кадров, в Авроре, штат Иллинойс, сразу после того, как его уволили с работы.