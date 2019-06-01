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01.06.2019 16:38
Рубрика: Легковые авто

В Москве сфотографировали новый кроссовер Exeed

Текст: Андрей Полухин
Фото: Андрей Полухин / РГ Фото: Андрей Полухин / РГ
Фото: Андрей Полухин / РГ

Кроссовер Chery Exeed TX сфотографировали в Москве. Машина белого цвета без номерных знаков встретилась на одной из столичных парковок.

Премиальный полноприводный кроссовер в нашей стране пока не представлен. Да и на китайский рынок вышел только в апреле - после премьеры на Шанхайском автосалоне. Кстати, концепт-кар, который лег в основу новинки, два года назад показывали даже европейской публике - на моторшоу во Франкфурте. Уже тогда стало понятно, что серийная модель пойдет на экспорт. И Россия станет одним из первых зарубежных рынков для Exeed TX.

Фото: Пресс-служба Chery.
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Как выяснила "РГ", конкретный экземпляр привезло в Москву представительство Chery. "Хотим показать автомобиль нашим дилерам", - пояснила пресс-секретарь бренда Евгения Никитена-Кацарская. О дальнейшей судьбе автомобиля она говорить не стала. Однако понятно, что, если дилерам машина покажется интересной, ее могут представить в сертификационные органы.

Chery Exeed TX может стать наиболее оснащенным и мощным кроссовером в линейке Chery. По сути, это премиальный кроссовер с соответствующим оснащением. Здесь и кожаный салон, и панорамная крыша, и адаптивный круиз-контроль, и камеры кругового обзора, и ассистент парковки, и продвинутые системы безопасности. Новинка (ее габариты 4 690 мм x 1 885 мм x 1 706 мм) получила турбомотор 1.6 с отдачей в 197 л.с. Он будет работать с "роботом" 7DCT с двойным сцеплением мокрого типа. Предусмотрен и полный привод.

Фото: Пресс-служба Changan.
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Что касается цен, то их можно только предполагать. В Поднебесной кроссовер оценили в 125,9- 143,9 тысячи юаней. По текущему курсу это 1,2-1,4 млн рублей. Семиместная версия Exeed TXL с удлиненным на 85 мм кузовом стоит в "топе" 1,7 млн рублей.

Салон Chery Exeed TX. Фото: Андрей Полухин / РГ.
#Chery