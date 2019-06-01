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01.06.2019 17:59
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В отпуске у моря можно будет сэкономить на звонках

Текст: Сергей Винник, Роман Кияшко, Юлия Крымова, Олег Платонов
Отпускное настроение на южных направлениях чувствуется уже у стоек регистрации аэропорта "Домодедово", который теперь будет носить имя Михаила Ломоносова.
Фото: Артем Креминский/РИА Новости Фото: Артем Креминский/РИА Новости
Фото: Артем Креминский/РИА Новости

Рейс Москва - Симферополь заполнен до отказа и свободных мест нет. Супруги Насоновы из Сургута, летят в Крым не первый раз. О том, что на полуострове есть собственный роуминг мобильной связи, они знают не понаслышке, научены горьким опытом.

"Честно говоря, в 2015 году, когда мы впервые прилетели в Крым на отдых, для нас это было неприятным сюрпризом, - вспоминает сибиряк. - Тогда за неделю со счета улетело тысячи четыре. Не то что бы для нас это были большие деньги, но как-то неприятно. А что делать?

Фото: Pixabay
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Об отмене роуминга с 1 июня супруги слышали, хоть и не вникали в подробности. "Крымом в этом плане специально не интересовался. Бронировали отдых еще в марте, и тогда об этом не думали, - признался Николай. - Что роуминг отменят в регионах России, знаю".

Самый крупный оператор мобильный связи на полуострове, компания "К-Телеком" (оператор мобильной связи WIN-mobile), заявляет, что готов обеспечить связь гостям полуострова. "Технически возможности есть обеспечить связь со всеми операторами большой четверки и даже с менее крупными компаниями, - сообщил генеральный директор "К-Телеком" Владимир Зайцев. - У нас есть договоры сотрудничества со всеми компаниями".

ФАС контролирует ситуацию

Со своей стороны Федеральная антимонопольная служба подтверждает, что контролирует весь процесс. "Крупные операторы заявили, что готовы внести изменения в тарификацию в соответствии с законом. За входящие звонки плата взиматься не будет, - пояснил начальник отдела антимонопольного контроля УФАС по Крыму и Севастополю Вугар Мехтиев. - ФАС полагает, что мероприятия для исполнения законодательства проведены, будем следить за ситуацией. Полагаем, что операторы компенсируют отмену национального роуминга более активным потреблением услуг".

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То есть входящий звонок в Крыму будет так же бесплатным, как и в "домашнем" регионе, где зарегистрирована ваша сим-карта. Гостям и жителям полуострова региональные власти советуют незамедлительно сообщать о перебоях в работе мобильной связи или злоупотреблениях операторов.

Сообщить о проблемах со связью можно по телефону "горячей линии" главы Республики Крым: 0-800-506-0001 (со стационарных телефонов) - многоканальный телефон, бесплатный.

И по номеру 8-800-506-0001 (с мобильных телефонов) - многоканальный телефон бесплатный.

Качество связи: от 2 G. - к 4 G

В свою очередь в Крыму обещают улучшить качество связи. Например, в новом здании аэропорта "Симферополь" до последнего времени были "слепые зоны", где связь пропадала. Комплекс обслуживает одна базовая станция, говорят специалисты, к началу нынешнего сезона ее мощность увеличили. Полностью решить проблему обещают к середине июня, когда в Крыму начнется массовый наплыв отдыхающих.  

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"В здании терминала идет установка миниатюрных базовых станций, - рассказал менеджер "К-Телеком". - Это позволит предоставить высокоскоростную мобильную связь, в том числе в стандарте LTE. И еще это даст возможность расширить сеть Wi-Fi, но этим будет заниматься владелец здания".

К середине июля изменится качество связи и на Крымском мосту. К этому времени на косе Тузла должен завершиться монтаж базовой станции. Процесс двигался бы быстрее, но слишком много времени занимают межведомственные согласования, сетуют операторы. Чтобы смонтировать одну вышку, связистам нужно около полутора-двух месяцев, а предшествующая этому рутина межведомственных согласований может растянуться на полгода и более. Тем не менее, уже в ближайшие месяцы связь на самом мосту и на трассе "Таврида" станет устойчивей.

"Крымчане могут этого не ощущать, потому что сеть и сейчас там работает бесперебойно, а мы почувствуем, когда надо будет обеспечить связью гораздо большее число людей во время летнего пика", - говорит министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Фото: Андрей Станкевич/РГ
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Строящаяся трасса "Таврида" пока полностью покрыта только связью 2 G. Строительство базовых станций 3G здесь еще только предстоит. Появятся новые базовые станции и на трассе от Симферополя до Ялты. По данным операторов мобильной связи республики, за исключением новостроек, покрытие полуострова связью 3G приблизилось к 100 процентам. Нет ее разве что на вершинах крымских гор и в заповедниках, где посетителей бывает крайне мало, а значит, установка базовых станций будет не рентабельной.

Зато в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи, а также в самых популярных у туристов приморских поселках уже есть связь 4G.

Проверка связи

Татарстан. В пресс службе компании "Таттелекома" опровергли информацию, которая появилась в некоторых СМИ и соцсетях, что их дочерняя компания ТМТ не успела подготовиться к новым изменениям. "Твоим мобильным технологиям" принадлежит бренд "Летай", который оказывает услуги сотовой связи по республике Татарстан. С 1 июня абоненты компании могут получать входящие абсолютно бесплатно.

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Севастополь. Севастопольский оператор "Севмобайл" официально отменил национальный роуминга с 1 июня. "В соответствии с требованиями законодательства, при поездках по России для абонентов "Севмобайл" все входящие звонки будут бесплатными", - сообщил корреспонденту "РГ" сотрудник компании.

Однако владельцам сим-карт, которых заинтересовала отмена роуминга, в колл-центре "Севмобайла" 1 июня отвечали, что для них ничего не изменится: при поездках в другие регионы страны входящие звонки остаются платными, их стоимость зависит от тарифного плана. Абонентам предложили подключить дополнительную услугу, при которой входящие при поездках по стране будут бесплатными, ее стоимость - шесть рублей в сутки.

"РГ" проверила и эту ситуацию. Как нам пояснили, это ошибка, у работников колл-центра не было полной информации. Сеть этого оператора работает только в одном регионе - Севастополе. Жители города говорят, что используют "Севмобайл" в основном для мобильного интернета, находясь в своем регионе. При выезде за пределы Крыма сим-карты "Севмобайла" часто оказываются вне сети, поэтому приходится переходить на услуги других операторов.  

Чечня. В АО "Вайнах Телеком" заявили, что, как и у других операторов сотовой связи, теперь абонент компании, находясь в другом регионе, сможет бесплатно принимать звонки. Таким образом в компании отключили внутрисетевой и национальный роуминг.

Фото: www.most.life
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"У нас нет своей сотовой сети в остальных субъектах России, только в Чечне. Выезжая в другой регион, наши абоненты подключаются к сети Мегафон или Билайн и пользуются их базой. Но входящие звонки теперь бесплатные", - рассказали "РГ" в компании оператора.

А вот причину, почему абонентов не проинформировали об изменениях, в АО "Вайнах Телеком" не назвали, сославшись на внутреннюю работу компании.

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вступают в силу в июне 2019 года Отмена национального роуминга
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