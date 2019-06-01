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01.06.2019 08:51
Рубрика: Легковые авто

В России вступил в силу порядок тюнинга автомобилей

Текст: Юлия Кривошапко
С 1 июня в России начинает действовать порядок тюнинга транспортных средств. Постановление правительства по этому поводу премьер Дмитрий Медведев подписал в апреле 2019 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь устанавливая шноркель или силовые бамперы, переводя двигатель на газ, можно будет сделать все официально, избежав в будущем возможных претензий со стороны ГИБДД.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
МВД сделает тюнинг проще

Порядок действий такой: автовладелец должен получить заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности тюнинга в специальной испытательной лаборатории (центре). Вместе с пакетом других документов заключение предоставляется в ГИБДД. Там выдают (или не выдают) разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства.

При положительном исходе дела автовладелец получает добро на модернизацию, устанавливает оборудование и снова возвращается в лабораторию. Там специалисты по факту оценят степень безопасности машины и выдадут протокол.

При этом нужно учитывать, что в тюнинге может быть отказано, если изменения предусматривают уничтожение идентификационного номера, изменение базы и массы, замену кузова, кабины или шасси частями, непредусмотренными маркой машины.

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".