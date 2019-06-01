Видео: оператор квадрокоптера оказался круче автогонщика

Глядя на это видео, сложно решить, за чьими действиями тут нужно следить, чьим мастерством восхищаться, кто тут вообще является звездой первой величины, настоящей примой, а у кого роль второго плана. Оба - пилот гоночного болида и оператор квадрокоптера с камерой - чертовски хороши.

Посмотрите, как четко проходит все петли трассы гоночный автомобиль, как отточено и безошибочно каждое движение сидящего за штурвалом пилота, насколько своевременно он начинает дрифтовать и как легко выходит из виража.

И давайте не забывать, что всё это мы смогли оценить лишь благодаря великолепной работе оператора квадрокоптера, который, когда нужно, шел чуть позади мчащейся машины, когда нужно - летел параллельным курсом, а на самых сложных участках трассы мастерски обгонял гонщика и показывал прохождение крутого поворота с наилучшего из ракурсов.

Тот случай, когда "Оскара" достойны и актер первого плана, и оставшийся за кадром оператор.