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01.06.2019 10:02
Рубрика: Видео

Видео: оператор квадрокоптера оказался круче автогонщика

Текст: Вадим Давыденко

Глядя на это видео, сложно решить, за чьими действиями тут нужно следить, чьим мастерством восхищаться, кто тут вообще является звездой первой величины, настоящей примой, а у кого роль второго плана. Оба - пилот гоночного болида и оператор квадрокоптера с камерой - чертовски хороши.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Посмотрите, как четко проходит все петли трассы гоночный автомобиль, как отточено и безошибочно каждое движение сидящего за штурвалом пилота, насколько своевременно он начинает дрифтовать и как легко выходит из виража.

И давайте не забывать, что всё это мы смогли оценить лишь благодаря великолепной работе оператора квадрокоптера, который, когда нужно, шел чуть позади мчащейся машины, когда нужно - летел параллельным курсом, а на самых сложных участках трассы мастерски обгонял гонщика и показывал прохождение крутого поворота с наилучшего из ракурсов.

Тот случай, когда "Оскара" достойны и актер первого плана, и оставшийся за кадром оператор.

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#видео #авто