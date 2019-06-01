Военный контингент США в Польше увеличится на тысячу человек

Американских военных в Польше станет больше - контингент увеличится минимум на тысячу человек. Об этом пишет газета Financial Times.

Переговоры об увеличении военного присутствия США в европейской стране ведутся с осени прошлого года. Месяц назад министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что окончательное решение принято давно, стороны обсуждают детали. "Мы находимся на хорошем пути, чтобы в этом году завершить переговоры успехом", - заявил глава оборонного ведомства.

По данным Financial Times, Варшава и Вашингтон могут заключить соглашение уже в июле. Отметим, что сейчас на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи американских военнослужащи