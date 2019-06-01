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01.06.2019 10:00
Рубрика: Легковые авто

Вступили в силу правила, упрощающие тюнинг автомобилей

Текст: Владимир Баршев
Сегодня вступили в силу Правила внесения изменений в конструкцию транспортных средств, утвержденные постановлением правительства.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По сути, этими правилами утвержден уже применяемый порядок получения в подразделениях Госавтоинспекции разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности.

Но теперь на уровне постановления прописаны основания для отказа в выдаче таких разрешений и свидетельств. Установлен перечень документов, необходимых для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства и свидетельства единый для всех подразделений.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Также определены требования к заключению предварительной экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, протоколу проверки безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений и к декларации производителя работ (исключительно в случае установки газобаллонного оборудования).

Закреплены требования к организациям, уполномоченным выдавать вышеуказанные заключения и протоколы.

Итак, порядок следующий. Автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции.

Такое заключение должно быть внесено в реестр, который к 1 января 2020 года обязано создать Минэкономразвития.

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Затем со всеми документами обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется. Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения приведен в этих правилах.

После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Он также должен быть внесен в реестр Минэкономразвития.

После нужно пройти техосмотр. Далее со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.

Надо сказать, что административные регламенты, по которым все это будет проводиться, подготовлены, но еще не утверждены. Как сообщили в Госавтоинспекции МВД России, утверждены они будут в ближайшее время. Но всем региональным подразделениям ГИБДД даны поручения по порядку выдачи разрешений и свидетельств до вступления в силу регламентов.

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В частности, поручено составить графики приема заявителей по вопросам внесения изменений в конструкцию транспортных средств с учетом мониторинга существующих объемов обращений и довести их до сведения граждан и организаций.

Выдача разрешений на внесение изменений в конструкцию должна быть обеспечена в течение 3 рабочих дней, а выдача свидетельства в течение одного рабочего дня.

Должны быть исключены случаи истребования от заявителей документов, не предусмотренных Правилами внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также продолжена практика рассмотрения заявлений граждан, на выдачу разрешений на установку газобаллонного оборудования, направленных в подразделения Госавтоинспекции посредством электронной почты.

В случае, если разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства было дано Госавтоинспекцией до 1 июня 2019 года, все процедуры будут завершены по ранее действовавшему порядку.

В Госавтоинспекции МВД России отметили, что вступившие в силу изменения позволят сделать государственный надзор в сфере проверки выполнения требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации, в случае внесения изменений в их конструкцию, более прозрачным и понятным.

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