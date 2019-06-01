Задолго до Arkana: что ломается в подержанных кроссоверах Renault

Если не считать псевдовнедорожных модификаций Stepway 23 мая 2019 года компания Renault представила в России свой четвертый в линейке кроссовер Arkana. Автомобиль заочно получился настолько привлекательным, что первая же партия из 100 машин была распродана за 3 часа презентации. А всегда ли кроссоверы "Рено" были столь популярны, и какова ситуация с ними на вторичном рынке? Разбираемся в прошлых и нынешних вседорожных моделях марки.

Вообще, если брать французский автопром в целом, то внедорожная техника - не их конек. Полный привод в Пятой республике делать никогда не умели, да и будем говорить прямо, не умеют до сих пор. В этом просто не было необходимости! Ну где во Франции нужен полный привод? На Елисейских полях или на Лазурном побережье? Страна с незапамятных времен имеет отлично развитую дорожную сеть с почти повсеместно достойным качеством дорожного покрытия, включая даже горные альпийские регионы, где достаточно повесить на ведущую ось цепи.

Для тесных средневековых городков и деревень французы научились делать милые и стильные малолитражки, а для семейных путешествий по стране - очень удобные минивэны. Для экономии топлива и хорошей тяги на многочисленных серпантинах большинство французских моделей снабжено отличными дизелями, на конструкции которых местные инженеры собаку съели.

К сожалению, локальные предпочтения не распространяются на весь мир. Проблемы у французских производителей начались тогда, когда настала пора выходить за пределы европейского рынка. И вот тут-то выяснилось, что дизельные микрохэтчбеки не везде могут проехать. А признаком успеха и достатка считается обладание не тремя-четырьмя детьми, для которых покупается микроавтобус, а наличие большого черного внедорожника или чего-то похожего на него.

Изобретать "велосипед" с нуля было долго и дорого, а потому французские автопроизводители обратились к японским конкурентам, которые в полном приводе как раз разбирались отлично. Концерн PSA Peugeot-Citroen поступил максимально просто: переклеил логотипы на кроссоверах Mitsubishi и отправил это дело продаваться на рынки. А вот ребята из Renault решили заморочиться и на базе полноприводных платформ Nissan сделали собственные модели.

Первая концепция провалилась. Никто не понял, зачем покупать Mitsubishi со значком Peugeot, когда за те же деньги можно купить Mitsubishi со значком Mitsubishi. В итоге компания PSA плюнула на полный привод как таковой и вернулась к своим традиционным переднеприводным субкомпактным и семейным моделям, только в угоду кроссоверным трендам слегка приподнятым над землей. В Европе возвращение PSA к традициям приняли на ура, а вот внешние рынки, включая российский, Peugeot и Citroen, можно сказать, проиграли.

Зато более дорогая ставка Renault выиграла. Инженерное сотрудничество с Nissan с производством целой линейки аутентичных кроссоверов для разных рынков, таких как Duster, Kaptur, Kadjar и Koleos в итоге положительно сказалось на продажах. Теперь Россию, а потом и мир готовится захватывать Arkana.

Тем же, кто новые французские кроссоверы пока не рассматривает, мы расскажем о том, стоит ли обратить свое внимание на подержанные полноприводные модели из страны Эйфелевой башни.

Renault Scenic RX4

Фото: Пресс-служба Renault.

Год выпуска: 2000-2003

Пробег: 180-320 тыс.км

Цена: 135-350 тыс. рублей

Первый массовый кроссовер Renault по сути был экспериментом. В далеком 1999 году французская компания вместе с партнерами из Steyr-Daimler-Puch (это они в 1972 сделали знаменитый Gelandewagen) внедрила в свой популярный компактвэн Scenic систему полного привода на основе вязкостной муфты в межосевом дифференциале. Кроме того, машину приподняли до 205 мм, обвешали кузов пластиковой защитой, переделали заднюю дверь и водрузили на нее "джиперскую" запаску. Увы, концепция на 10-15 лет обогнала время - такая модель возможно пришлась бы ко двору сейчас, а тогда кроссоверная модификация Renault провалилась на рынке, а потому всего через три года полноприводный Scenic RX4 был снят с производства.

Так или иначе, модель успела попасть и на наш рынок. Renault Scenic RX4 в небольших количествах, но регулярно попадается в объявлениях. Несмотря на то, что самым младшим экземплярам уже пошел семнадцатый год, за относительно ухоженные образцы просят 300-350 тысяч рублей.

В России RX4 встречается в единственной версии с бензиновым мотором 2.0 мощностью 140 л.с. и механической коробкой передач (был еще дизель 1.9). Двигатель - проверенный временем агрегат F4R, которому скоро стукнет тридцать лет (он же до сих пор ставится на тот же Duster и Kaptur).

К болячкам мотора можно отнести троение, как правило, связанное с дроссельной заслонкой, катушками зажигания или датчиком коленвала. К возрастным проблемам относится масложор, а в запущенных случаях прогарают поршни и клапаны. Ремень ГРМ меняется не реже каждых 60 тыс. км. В целом, если за мотором следили, ходит до "капиталки" он около 300 тыс.км. Проблема в том, что пробег почти всех RX4 сегодня около этих значений, так что с таким износом машины неисправности могут быть какие угодно.

Что же касается полного привода, то необходимо следить за сальниками заднего редуктора, крестовинами кардана. Вискомуфта, скорее всего, потребует, как минимум, замены геля, а затем и ремонта просто в силу физического износа из-за солидных пробегов.

В целом, главная опасность Scenic RX4 кроется именно в немалом возрасте доступных экземпляров.

Renault Koleos

Фото: Пресс-служба Renault

Год выпуска: 2008-2015

Пробег: 70-280 тыс.км

Цена: 350-1200 тыс. рублей

Собственно, первый плод сотрудничества компании Renault и Nissan в области полного привода. Технически Koleos представлял собой кроссовер X-Trail с теми же двигателями, коробками передач и системой полного привода, только накрытый оригинальным кузовом. Крайне специфическая внешность и французское происхождение машины стали причиной не самой выдающейся популярности, однако своего покупателя Koleos нашел как раз потому, что многие знали о его японских корнях. Кроме того, в те времена помогали продажам "француза" очереди на X-Trail.

В России кроссовер продавался в двух исполнениях - с 2.5-литровым бензиновым мотором и вариатором, а также с 2.0-литровым дизелем и полноценным автоматом. Мотор представляет собой японский агрегат QR25, который был достаточно надежен, однако беспроблемным его назвать было нельзя.

Первый проблемы начинались с пробега 120-150 тыс. км и были связаны с растяжением цепи ГРМ, которая требовала замены. На этих же пробегах начинал наблюдаться повышенный расход масла, что было связано с истиранием маслосъемных колец. Из-за разрушения катализатора в цилиндры подсасывало крошки, что приводило к серьезным проблемам. Недолговечны масляный насос и клапанная крышка с прокладкой. Не любит двигатель и сильных морозов.

Вариатор, увы, тоже доставлял своим владельцам хлопоты. Чаще всего хозяева сталкивались с перегревом трансмиссии из-за забитого радиатора, с гидротрансформатором, с истиранием вариаторного ремня и подшипников.

Куда меньше проблем было с парой "дизель-автомат", правда таких машин на рынке немного в силу настороженного отношения россиян к солярочным моторам. Однако именно топливная система с сажевым фильтром - по сути, единственная система, которая требовала к себе внимания.

Что касается полного привода, то он традиционно беспокоит перегревом муфты при повышенных нагрузках и выходом из строя не сильно выносливого кардана, который может потребовать ремонта или замены через каждые сто тысяч км.

Renault Duster

Год выпуска: 2011- н.в.

Пробег: 0-280 тыс.км

Цена: 370-1 250 тыс. рублей

Об этом автомобиле сказано уже столько, что и добавить собственно нечего. Отдельная статья по всем проблемам с подержанным "Дастером" была и на наших страницах.

Если в общем, то концепция недорого, простого и относительно надежного кроссовера с очень серьезными внедорожными способностями оказалась настолько удачной, что Renault на базе Duster, кажется, скоро сделает броневик, вертолет и космический шатл до кучи.

На сегодняшний день Renault Duster в России пережил несколько обновлений, а в Европе уже представлен во втором поколении. На вторичном рынке встречается с бензиновыми моторами 1.6 (102 или 114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.), а также с 1.5-литровым дизелем (90 или 110 л.с.). В паре работают 5 или 6-ступенчатые "механики", а также древний четырехступенчатый автомат.

Прочитать подобно все нюансы о каждой версии вы можете по ссылке выше. Кратко повторимся, что ни с одной модификацией серьезных проблем не было, а сам Duster заслужил свою популярность как раз благодаря своей выносливости. Однако лучше всего выбирать уже рестайлинговые версии (от 2015 года), когда кроссовер получил новый 1.6-литровый двигатель от Nissan, а дизельный вариант 110-сильное исполнение.

Renault Kaptur

Год выпуска: 2016- н.в.

Пробег: 0-125 тыс.км

Цена: 740-1 360 тыс. рублей

Единственной массовой претензией покупателей к Renault Duster стала его "крестьянская" внешность. Не очень долго думая, французы вняли просьбам клиентов и создали Renault Kaptur - гибрид модернизированной платформы "Дастера" и европейского компакт-кроссовера Captur с привлекательной внешностью и главное - с большими возможностями индивидуализации экстерьера и интерьера.

Несмотря на то, что Kaptur и Duster являются ближайшими родственниками, отличий между ними немало. Во-первых, у "Каптюра" нет в гамме дизельного мотора. Двигатель 1.6 сразу пошел ниссановкий, помимо автомата модель оснащается вариатором X-Tronic. Кроме того, у кроссовера свой подрамник и подвеска, а также ряд менее значимых конструкционных изменений.

Главным залогом надежности сегодня является тот факт, что Renault Kaptur вышел в 2016 году, а потому самые старые версии только выходят с заводской гарантии. Это, кстати, дает возможность купить очень ухоженные дилерские экземпляры с проверенной историей и по хорошей цене.

По большому счету, на критические проблемы Kaptur еще не наездил. Пробеги только-только выходят за рубеж в 120 тысяч. Кроме того, кроссовер появился через год после рестайлинга "Дастера", так что модель получила все возможные обновления. С точки зрения комфорта эксплуатации лучше выглядит версия 1.6 с вариатором - надежный цепной мотор HR16 с современной коробкой почти лишен недостатков еще и потому, что не имеет полного привода, и как следствие не подвержен внедорожным нагрузкам.

Что касается старшей версии 2.0 и старого автомата, то хозяина сначала ждут повышенный расход топлива и масла, а со временем и все нюансы двигателя F4R, описанные у "Дастера". С полным приводом на текущий момент не выявлено никаких особых замечаний, в том числе и потому, что Kaptur оказывается на бездорожье гораздо реже своего более народного "братца".

В остальном проблемы с Kaptur пока связаны с "косяками" российской сборки. Глючит электроника, сбоят датчики, рвет пыльники ШРУСов и подкрылки, требует регулировки оптика, понадобится протяжка уплотнителей. Все это ездовые мелочи, многие из которых устранялись по гарантии.