Chery Tiggo 7: китайский конкурент Hyundai Creta за 1,4 млн рублей

Компания Chery привезла в Россию компактный кроссовер Tiggo 7. "РГ" взяла на тест китайский автомобиль, чтобы понять, сможет ли новый SUV из Поднебесной составить конкуренцию признанным лидерам сегмента.

Как снаружи

Сразу стоит отметить - Tiggo 7 можно назвать новым только для нашей страны. В Китае этот автомобиль дебютировал еще в 2016 году, а сейчас там продается рестайлинговая модель, которая называется Tiggo 7 Fly.

"Обычный" Tiggo 7 должен был доехать к нам гораздо раньше, еще год назад, но, как это частенько бывает с китайскими машинами, опоздал. Впрочем, дизайн кроссовера откровенно устаревшим точно не назовешь. По мне так SUV выглядит симпатично, особенно в красном цвете, который оказался на тесте у "РГ". Видел автомобили и других оттенков, поэтому могу смело утверждать, что красный подходит кроссоверу больше всего.

Спереди Tiggo 7 выделяется вогнутой решеткой радиатора и бумерангообразной оптикой. Почти все поверхности автомобиля оригинально изломаны. С большой натяжкой в задних фонарях можно увидеть что-то общее с моделями Volkswagen, но никакого прямого копирования вы не найдете.

Как внутри

Отвечаем на вопрос, который интересует многих. В салоне нет фенольного запаха, да и вообще почти все китайские производители, которые представлены в России, избавились от этой проблемы.

Интерьер же кроссовера выглядит вполне в духе времени. Без всяких азиатских прибамбасов, но и от жесткого пластика китайцам отойти не удалось. С другой стороны - в той же Creta ситуация не лучше, да и в принципе за эти деньги вряд ли можно было надеяться на натуральную кожу. Кстати, кожа здесь тоже есть, только искусственная, хотя, на руле, например, она приятная на ощупь.

Усаживаясь на водительское место, отмечаем комфортную посадку и аккуратную подгонку деталей интерьера, а вот к эргономике есть вопросы. Например, USB-разъём находится в таком месте, что сразу его и не найдешь. В Chery зачем-то решили спрятать его за центральной консолью, там же находится и площадка под смартфон. Да, есть еще USB в подлокотнике, но все же.

Кнопку выбора режима движения также придется искать долго. Она почему-то расположилась рядом с клавишами, которые отвечают за климат-контроль. При этом доступных режимов все два - "эко" и "спортивный". Почему нет обычного? Вопрос.

Возле селектора КП находится "шайба". Жаль, что проку от нее мало. Дело в том, что она должна была отвечать за подключение полного привода, только пока таких версий "семерок" просто-напросто нет. А вот "шайба" осталась.

У топовой версии автомобиля девятидюймовая мультимедийная система. Интерфейс простой и понятный, все разделы переведены качественно, а не так, например, как у седана Geely, который был у нас на тесте в 2018 году. Есть даже система кругового обзора! А вот качество картинки, к сожалению, оставляет желать лучшего, да и само видео подтормаживает.

Приборная панель очень оригинальная, но вот считывать показания неудобно. Мне лично очень помог цифровой дисплей в центре, на который выводится вся нужная информация.

Учитывая класс автомобиля, на галерке очень просторно. Особых развлечений у пассажиров нет, но есть дефлекторы обдува и кнопки обогрева задних сидений. Багажник объемом 414 литров - весьма солидный результат. Например, у того же Hyundai Creta он составляет 402 литра. Есть крючки для пакетов, а под полом расположилась докатка.

Кстати, китайцы подготовили автомобиль к российским условиям. Tiggo 7 получил зимний пакет, в который входит обогрев лобового стекла, форсунок, руля и уже упомянутых выше задних сидений. Кроме того, кроссовер приподняли до 190 мм, а кузов сделали оцинкованным. В итоге компания дает на него и состояние ЛКП гарантию в 5 лет. Очень неплохо.

Плюс есть и своя "фишка" - доступ в машину может осуществлять без ключа, при помощи фирменного браслета.

Как едет

Признаюсь честно - от двухлитрового двигателя мощностью 122 л.с. в связке с вариатором ничего выдающего не ждал. Так и произошло. Главное - резко не давить на газ. Ибо в противном случае кроме безумного звука мотора вы ничего не добьетесь.

На "семерке" нужно разгоняться плавно и медленно, да и сам кроссовер всем своим поведением показывает, что ему подходит неспешная, спокойная езда (смена режимов движения с "эко" на "спорт" ничего не меняет). И если в городе в принципе нехватка динамики не так ощущается, то на трассе, конечно, приходится подстраиваться под автомобиль.

Хотя вполне возможно, что турбированный полуторалитровый агрегат (150 л.с.) на механике заставил бы меня изменить свое мнение (вроде бы с ним Tiggo разгоняется за 10 секунд). Но на такой машине, к сожалению, покататься не удалось.

Tiggo 7 построен на модульной платформе T1X. В будущем ее получат новые минивены и кроссоверы Chery. Над настройкой шасси работали ребята из Lotus Engineering. К сожалению, да и вряд ли стояла такая цель, спорткара из Chery не получилось. На хорошем асфальте подвеска жестковата. Реакции на руль нельзя назвать эталонными, а в поворотах приходится доворачивать. Кстати, спереди здесь стойки "МакФерсон", а сзади независимая "многорычажка".

Но есть и плюс - удалось протестировать авто на грунтовке, где китаец показал себя с самой лучшей стороны. Можно ехать на приличной скорости и не бояться что-нибудь зацепить. Конечно, на совсем уже жесткое бездорожье соваться все-таки не стоит, но до дачи Tiggo 7 без проблем довезет.

Еще один важный момент - расход топлива. За время теста автомобиль проехал около 800 км, а средние значения, которые показал компьютер, - это 10 литров на "сотню". Не самый впечатляющий результат, если учесть, что в пробках "китаец" стоял не так много, большую часть этого расстояния машина проехала по трассе. Хорошо, что в "семерку" без проблем можно заливать АИ-92.

Что в итоге

У Chery получился добротный кроссовер за свои деньги. Да, без минусов не обошлось, китайцам есть над чем поработать, но все эти недостатки не портят общее впечатление от машины.

С другой стороны, на мой взгляд, россияне пока не готовы выстраиваться в очереди за SUV из Поднебесной. Причина ясна - в глазах наших граждан китайские автомобили не вызывают такое доверие, как, например, корейские или японские модели. Плюс цены. Если раньше машины из КНР стоили чуть ниже своих основных конкурентов, то сейчас ситуация изменилась.

Топовая версия Tiggo 7 обойдется в 1 369 000 рублей. Hyundai Creta с полным "фаршем" стоит 1 335 000 рублей. Конечно, у корейца за эти деньги будет меньше интересных опций, но это же Hyundai, а не Chery! Так что хоть китайские компании и активно развиваются, предлагая все более и более симпатичные машины, в России они массовыми в ближайшее время вряд ли станут.