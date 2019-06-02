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Рубрика: В мире

Окошко в правду

Французам рассказали о нарушении прав русскоязычных на Украине
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
С похвальной инициативой выступил Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) во Франции. Он пригласил в Париж своих коллег из Всеукраинского КСОРСа с тем, чтобы те рассказали в рамках "круглого стола" о проблемах, с которыми сталкиваются русские по национальности, являющиеся гражданами Незалежной.
Фото: Антон Вергун/ТАСС Фото: Антон Вергун/ТАСС
Фото: Антон Вергун/ТАСС

Дело в том, что на Западе, и Франция не является исключением, все, что происходит на Украине, как правило, подается однобоко. Как точно подметил один из руководителей французской ассоциации "Движение за мир" Ив-Жан Галлас, освещение в местных СМИ событий на Украине и взаимоотношений с Россией "далеко не полное, а по многим аспектам просто извращенное". Поэтому парижанам, представителям общественных организаций, конечно, было интересно получить правдивую информацию из первых уст.

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Причем большинству россиян давно известное для многих французов прозвучало как откровение. К примеру, то, о чем поведал правозащитник и координатор Всеукраинского КСОРСа Евгений Бакланов, уточнивший, что их совет является "институтом гражданского общества" и занимает по отношению к власти независимую позицию.

По его словам, за последние пять лет украинская власть предприняла множество попыток ущемить права русскоязычных граждан. Последней из них стал закон об украинском языке, который успел подписать в последнюю неделю своего правления Петр Порошенко.

"Тенденция такова, что русский язык практически полностью вытесняется из обихода, из процесса обучения в школах, институтах, что не может нас не тревожить, потому что, по статистике, более 50 процентов населения Украины говорит по-русски и использует его в быту. Более того, за эти годы власть запретила ввоз в страну русских книг, театры на русском языке и использование его в публичном и культурном пространстве", - подчеркнул Евгений Бакланов. Он также обратил внимание на закон о декоммунизации, после принятия которого более двух тысяч памятников совместной истории советского периода были снесены на Украине, а многие улицы переименованы. "При этом людей не спрашивают, и их возмущение таким произволом велико", - отметил правозащитник.

По убеждению выступившей на "круглом столе" Виталины Буткалюк, научного сотрудника института социологии Академии наук Украины, весь период независимости Украины отмечен "выталкиванием" русского языка из сферы общественной жизни, но особый размах этот деструктивный процесс приобрел в последнее время. По ее словам, все эти годы на Украине насаждалась русофобия, идеи радикального украинского национализма, переписывалась и подвергалась фальсификации совместная с российской история украинского народа.

Фото: Яна Лапикова/РИА Новости
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"Эти деструктивные процессы в той или иной мере сказываются и на сферах науки и образования. В высших учебных заведениях запрещено преподавать на русском языке. Некоторые академические журналы приняли решение о запрете публикации статей, в которых есть ссылки на русскоязычные источники. В академических институтах далеко не приветствуются и даже наказываются инициативы ученых, направленные на сотрудничество с коллегами из России", - рассказала социолог.

По ее мнению, подобные действия украинских властей приводят к дальнейшему нарастанию конфликтов в украинском обществе, нарушают права ученых, преподавателей, русскоязычных граждан, и в конечном результате противоречат налаживанию мирной жизни в стране.

Встречи, подобные прошедшему в Париже "круглому столу", как рассчитывает Евгений Бакланов, можно было бы провести и в других столицах стран - членах ЕС, с тем, чтобы донести до европейской общественности иное по сравнению с "мейнстримом" видение ситуации на Украине.

Что касается Франции, то, по словам руководителя местного КСОРСа Георгия Шепелева, с украинскими гостями намечены совместные проекты, в частности, по обмену научной литературой, стажерами, поездками преподавателей.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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