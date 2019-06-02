Клинцевич объяснил, чем не угодил украинским националистам маршал Жуков

Маршал Жуков способствовал разгрому бандеровских банд, поэтому украинские радикалы его ненавидят. Так член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил снос националистами памятника полководцу в украинском Харькове.

"Что касается маршала Жукова, то ненависть к нему украинских националистов вполне объяснима: 1-й Украинский фронт, которым командовал Георгий Константинович, сыграл решающую роль в разгроме бандеровских банд", - заявил он журналистам.

"В сносе националистами бюста маршала Жукова в Харькове, как в капле воды, отражаются те процессы, которые протекают на Украине после государственного переворота", - полагает Клинцевич. По его мнению, это можно считать "помутнением массового сознания", которое особенно опасно для молодого поколения с неустоявшимися взглядами.

Памятник маршалу восстановить будет легко, а вот восстановление дружественных отношений между Россией и Украиной потребует много времени и сил, отметил сенатор. "Это, наверняка, будет очень непростой путь. Тем не менее, у меня нет сомнений, что он обязательно будет пройден", - заключил он.