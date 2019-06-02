Клопп: Мы пока еще не поняли, что сделали

Главный тренер победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля" Юрген Клопп пришел на пресс-конференцию с кружкой пива в руках. Пока все без исключения журналисты аплодировали немцу, впервые в карьере выигравшему главный еврокубок, он достал из кармана телефон и показал его клубному пресс-атташе.

"Столько сообщений", - объяснил Клопп. "Перед игрой я полностью зарядил мобильный, но боюсь, он скоро сядет. Так что давайте я быстрее отвечу на ваши вопросы и уже начну праздновать! Обычно через 20 минут после игры я наполовину пьян, а сейчас пил только воду!"

Этому тренеру невозможно не симпатизировать. Он столько раз останавливался в шаге от победы в еврокубках, что полностью заслужил нынешний триумф. Своим обаянием, способностью даже в самых трудных ситуациях держаться стойко и улыбаться, Клопп стал одним из любимчиков не только болельщиков, но и журналистов. Все мы прекрасно понимали: немец обстоятельно ответит на все вопросы и выдаст пару сочных фраз. Так и вышло.

Юрген, вы, наконец, выиграли Лигу чемпионов. Что сейчас чувствуете?

Юрген Клопп: Облегчение. Я столько раз был близок к победе и упускал ее, что даже сейчас не до конца верю в случившееся. Я рад за ребят, всех людей в клубе и свою семью. Они переживали за меня и заслужили эту победу больше, что кто бы ни было. Сегодняшний вечер - лучший в моей профессиональной карьере.

После финального свистка вы не побежали на поле, а подошли к Почеттино. Что ему сказали?

Юрген Клопп: Я как никто другой знаю, каково это - проиграть в решающий момент. Мне хотелось сказать ему спасибо и выразить свое восхищение. Он большой молодец. Что касается моей спокойной реакции после свистка, то я, как и вы, удивлен. Сейчас я более чем спокоен, хотя обычно в таких случаях я немножко теряю над собой контроль.

За счет чего "Ливерпуль" так уверенно переиграл "Тоттенхэм"?

Юрген Клопп: Мы были спокойны. Это самое главное. Даже когда соперник больше владел мячом, мы не психовали и терпели. Сегодня обеим командам было непросто, поскольку у нас не было игровой практики на протяжении трех недель. А вообще я бы не хотел сейчас говорить о том, как мы победили. Я хочу насладиться этим моментом.

В какой момент вы поняли: победа неизбежна?

Юрген Клопп: Я понял, что мы выиграли Лигу чемпионов, когда прикоснулся к кубку. Это был особенный момент, я чуть не расплакался. А вообще мы пока не до конца осознали случившееся.

Вы были очень близки к чемпионству в Англии, но стали вторыми. Сегодняшняя победа перечеркнула ту неудачу?

Юрген Клопп: Сложно сказать. Мы провели фантастический, невероятный сезон. Горжусь ребятами, которые так много работали и терпели меня (смеется). В следующем году мы обязательно постараемся выиграть Премьер-лигу. Очень плохо, что "Ливерпуль" уже почти 30 лет не может стать чемпионом. Пора прервать эту серию.