На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.

Сообщается, что за последние несколько часов на ее Instagram подписались уже больше двух миллионов человек. До футбольного матча у Волански было 300 тысяч подписчиков.

Инцидент, который сделал Кинси знаменитой, произошел на 18-й минуте встречи английских "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", проходившей на мадридской арене "Ванда Метрополитано". Девушка выскочила на поле в купальнике и добежала до центрального круга, после чего оказалась в тесных объятиях гнавшихся за ней стюардов.

Впоследствии стало известно, что Волански выбежала на поле в рамках рекламной акции своего бойфренда-пранкера. К слову, обошлось без ареста девушки и каких-либо серьезных мер в отношении нее. Если верить "сториз" Кинси, после матча, завершившегося в пользу "Ливерпуля" (2:0), она спокойно разгуливала по Мадриду в том же купальнике, что "засветила" на стадионе.

Чуть позже Волански выложила видео со своим забегом, снятое с одного из верхних ярусов и сопроводила его подписью: "Жизнь для того, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, чтобы было, что вспомнить".