Пятерка лучших автомобилей-такси российского рынка

При выборе автомобиля для использования его в качестве такси логично принять во внимание следующие критерии. Кандидат должен быть в равной мере надежным, вместительным, комфортным для водителя и пассажиров, ремонтопригодным и экономичным. А чтобы вложения в покупку такого транспорта были минимальными, предпочтение нужно будет отдать доступным седанам и универсалам.

Volkswagen Polo

Кандидат на работу в качестве такси подкупает локальной сборкой, обусловившей широкую адаптацию к российским условиям эксплуатации. В частности, здесь установлен аккумулятор повышенной емкости и более мощный стартер, а бачок для омывающей жидкости вмещает 5,5 л, а клиренс увеличен до 163 мм (+13 мм в сравнении с европейской версией хэтчбека Polo).

Второй важный момент связан с продуманной эргономикой водительской зоны и увеличенной относительно версии хэтчбек колесной базы (2553 мм). Ввиду последнего обстоятельства на заднем ряде не тесно. Расположиться на галерке вдвоем будет вольготно, однако втроем - уже не так удобно, потому что ширина (1699 мм) как у всякого "стретча" тут невелика.

Передние сидения этого автомобиля грамотно сконфигурированы и имеют широкий диапазон регулировок, а это залог того, что водитель сможет сохранить силы за долгий рабочий день. В целом автомобиль немецкого производителя выгодно отличается комфортом, здесь приятные материалы отделки салона и эффективная система кондиционирования, что не могут не оценить пассажиры.

Баланс между комфортом и управляемостью в настройках подвески выверен. Polo хорошо управляется и при этом дорожные неровности не самого большого калибра для водителя и экипажа остаются незамеченными. Шумоизоляция была доработана в ходе последнего рестайлинга. Багажник вмещает внушительные 460 л и при этом отличается правильной формой и небольшой погрузочной высотой - еще один несомненный плюс для автомобиля-такси.

Базовый 1,6-литровый 90-сильный бензиновый мотор сочетается с 5-ступенчатой "механикой", а форсированный до 110 л.с. двигатель сочетается как с "механикой", так и с 6-диапазонным "автоматом". Самым экономичным при этом является наименее мощный вариант "немца". Расход в смешанном цикле заявлен на уровне 5.7 л/100 км. Есть и топовый вариант с 1,4-литровым 125-сильным бензиновым мотором и 7-ступенчатым преселективным "роботом", но такая машина хоть экономична и динамична, дорога по меркам субкомпактов и отличается меньшей надежностью, чем варианты с "атмосферниками", "механикой" и гидромеханическим "автоматом".

К минусам можно отнести низко посаженные чашки задних пружин, ухудшающие геометрическую проходимость, но это актуально все же прежде всего для езды по проселку. Реальные клиенты жалуются также на высокую цену дополнительного опционального оборудования, запчастей и сравнительно дорогое обслуживание у официальных дилеров. Базовый Polo оценен в 670 900 рублей, что для современного "немца" очень интересное предложение.

Hyundai Solaris

В копилку важных достоинств Hyundai Solaris стоит записать привлекательную внешность. В то же время по меркам субкомпактного сегмента Hyundai Solaris достаточно вместителен и имеет багажник на 480 л.

Начальный 1,4-литровый 100-сильный бензиновый мотор, сочетающийся с 6-ступенчатой "механикой", хорош как в плане налогообложения (до 100 л.с.), так и экономичности (расход в смешанном цикле - 5.7 л/100 км). Вклад в экономию вносит в том числе и шестая прямая передача, которой не могут похвастаться многие конкуренты. Поклонники этой модели отмечают также надежность силовой линейки и возможность заправлять начальный мотор и старший 1,6-литровый 123-сильный бензиновый агрегат бензином с октановым числом 92. Альтернативой "механике" является 6-диапазонная автоматическая трансмиссия.

Есть много примеров, когда после нескольких лет работы в такси и пробеге, превышающем 100 000 км, в автомобиле менялись только "расходники". Водители и клиенты ценят также приятную отделку салона, достойную работу климатической установки, качественные по меркам бюджетных автомобилей материалы отделки, а также высокую плавность хода и неплохую динамику. Цены на Hyundai Solaris начинаются с 739 000 рублей.

Отметим, что многое из сказанного справедливо также для соплатформенного седана Kia Rio, который отличается схожими техническими характеристиками, оснащением и ценой.

К недостаткам можно отнести то обстоятельство, что и у Kia, и у Solaris невелик клиренс (160 мм) и передний кузовной свес, что затрудняет движение по проселку и региональным дорогам, особенно в зимнее время.

Skoda Octavia

Этот игрок гольф-класса также очень часто можно встретить в роли такси на дорогах крупных российских городов. Машина с кузовом универсал хоть и предпочтительнее по форм-фактору, но поскольку она в отличие от лифтбеков российской сборки импортируется, то выпадает из нашего хит-парада ввиду высокой цены. Что же касается лифтбека, то его достоинства хорошо известны. Водителю уготовано драйверское удовольствие благодаря бодрым мотором, замечательно настроенным рулю и подвеске.

Пассажиры могут рассчитывать на простор на обоих рядах, очень вместительный багажник на 568 л и высокий ездовой комфорт. Последнее, впрочем, зависит от манеры езды водителя. Многие, как известно, излишне увлекаются рулежкой и активным "педалированием", и задних седоков, случается, укачивает. Да и подвеска в сравнении с теми же "корейцами" и "французами" настроена у "чеха" жестковато.

Что касается выбора между начальным 1,6-литровым 110-сильным бензиновым "атмосферником" (идет с 6-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонным "автоматом") и 1,4-литровым 150-сильным бензиновым турбомотором (6-ступенчатая "механика" и 7-ступенчатый преселективный "робот"), то это выбор между ресурсом и экономичностью.

Машины с "атмосферниками" по определению надежнее, но расходуют как минимум на 2 л на 100 км больше топлива и не могут обеспечить столь же активного ускорения. Впрочем, клиентам оно и не столь нужно. Поэтому, когда мы говорим о такси Octavia, то подразумеваем достаточно экономичный и беспроблемный в плане надежности вариант с 1,6-литровым 110-сильным мотором и "механикой".

Реальные сотрудники таксопарков хвалят Octavia также за удобные сиденья, высокий ресурс тормозных колодок (передние ходят по 80 000 км. Задние - 100 000 км), хорошую геометрическую проходимость, износостойкие материалы отделки салона, начальные 15 дюймовые колеса, улучшающие плавность хода и наличие полноразмерной "запаски". Пассажирам нравится удобный, стильный и вместительный салон. Цены на лифтбек Octavia начинаются с 1 109 000 рублей.

Kia Ceed SW

Универсал гольф-класса Kia Ceed SW может похвастаться вполне респектабельной внешностью и добротной, не уступающей "европейцам" отделкой салона. Второе слагаемое успеха в роли такси - это отличная управляемость, просторные салон (спасибо - внушительной колесной базе 2650 мм и высокой линии крыши), а также багажник на 625 л. Модель обладает также хорошими характеристиками торможения, обеспечивающими минимальный тормозной путь.

Начальный 1,4-литровый 100-сильный бензиновый "атмосферник" для машины с таким типом кузова и специализацией такси недостаточно производителен. Поэтому оптимальным вариантом будет "пятидверка" с 1,6-литровым 128-сильным бензиновым атмосферным мотором и 6-ступенчатой "механикой". Расход 1,4-литрового и 1,6-литрового агрегатов в смешанном цикле составляет 6,5 л/100 км и 6,8 л/100 км соответственно, что является отличным показателем, при этом эти двигатели разрешено заправлять "народным" 92-ым бензином.

В актив следует записать также высокую степень надежности силовой линейки и беспрецедентно привлекательные условия гарантии - пять лет или 150 000 км пробега. В минусы запишем небольшой дорожный просвет (лишь 140 мм) и большой передний свес, ухудшающий проходимость. Зато за счет низко посаженного кузова Ceed демонстрирует отличную управляемость, а сбалансированные настройки подвески не доставят пассажирам дискомфорта даже на асфальте неважного качества. Цены на Kia Ceed SW начинаются с 1 099 900 рублей.

Lada Largus

Неплохим кандидатом на роль такси является универсал Lada Largus, который, как известно, является перелицованной и адаптированной для нашего рынка версией Dacia/Renault Logan MCV прошлого поколения. Принципиально, что в конструкцию на растянутой платформе B0 изначально закладывался повышенный ресурс надежности. Подвеска обрусевшего универсала обеспечивает высокую плавность хода и в то же время отличается отличной энергоемкостью.

Особо отметим также, что замена французских двигателей на вазовские, случившаяся осенью 2017 года, лишь увеличила привлекательность этой модели. 1.6-литровые вазовские агрегаты (87 л.с. и 106 л.с.) оказались не хуже по ресурсу, но при этом мощнее, тяговитее и экономичнее. Наконец, оба вазовских мотора могут легально работать на 92-ом бензине, тогда как для французских предшественников предусмотрено топливо на ниже АИ 95. Кроме того, с недавнего времени доступно газовое исполнение Largus CNG с газобаллонным оборудованием, устанавливаемым в заводских условиях. Такой Largus в сравнению с бензиновым аналогом обеспечивает экономию топлива более чем в два раза.

Второй важный козырь Lada Largus - это опциональный семиместный салон, который позволит при необходимости перевозить большое количество пассажиров (подходит в том числе и для работы в формате маршрутного такси).

Важно также, что за счет значительно увеличенной относительно седана Renault Logan колесной базы (2905 мм) все ряды кресел здесь полноценные, и пассажирам не придется тесниться. Дополнительные атрибуты комфорта - подстаканники и открывающиеся форточки. Багажный отсек при семиместной конфигурации салона вместит 135 л., при пятиместной - внушительные 560 л, при двухместной - 2350 л.

Нельзя сбрасывать со счетов также и доступность содержания. Такая машина не требует значительных вложений, а запасные части и расходники очень доступны.

К минусам модели отнесем посредственную эргономику рабочего места водителя, откровенно бюджетную отделку салона, посредственную шумоизоляцию, повышенный расход топлива при движении на высоких скоростях ввиду отсутствия прямой шестой передачи механической трансмиссии и большой радиус разворота, проистекающий из большой колесной базы. Цены на новый Lada Largus начинаются с 590 900 рублей.