Претенденты на американскую визу покажут свои аккаунты в соцсетях

Власти США обязали иностранцев при оформлении американской визы указывать сведения о своих аккаунтах в социальных сетях. Госдепартамент уже добавил соответствующие изменения в бланки заявлений.

Сокрытие данной информации может грозить "серьезными иммиграционными последствиями", передает Bloomberg. Таким образом Соединенные Штаты намерены отсеять претендентов на визу, которые смогут представлять угрозу безопасности.

Также у заявителей теперь запрашивают информацию о международных поездках за последние пять лет, адресах электронной почты и номерах телефонов.

В 2017 году американский лидер Дональд Трамп подписал указы об ужесточении миграционной политики.