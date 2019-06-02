Подмосковная ГИБДД летом будет проводить сплошные проверки транспорта. Причем на сей раз целью будет не проверка водителей на трезвость, а правильность перевозки детей. Об этом рассказал начальник подмосковной Госавтоинспекции Виктор Кузнецов.

Штатные ремни безопасности не приспособлены для маленьких детей, поэтому ребенка до 7 лет надо перевозить в специальных устройствах. Фото: iStock

Такие проверки будут проводиться в рамках новой социальной кампании, которая стартовала 1 июня и продлится по 1 сентября под названием "Маленький пассажир - большая ответственность".

По словам генерала, в прошлом году на дорогах Подмосковья произошло 522 аварии с детьми, в результате которых 21 ребенок погиб и 573 получили травмы различной степени тяжести. При этом в половине таких аварий дети были пассажирами. То есть их вины в ДТП точно нет. 15 детей в этих авариях погибли именно по вине взрослых. Дети перевозились не только без детских кресел, но и не пристегнутые ремнями безопасности.

Уже в этом году трое из четверых погибших в авариях детей также стали жертвами грубого нарушения Правил дорожного движения взрослыми. Так, в феврале произошла авария, в которой погиб ребенок, перевозившийся без детского кресла. При этом авария произошла в результате выезда водителя на встречную полосу. Да и сам водитель оказался пьян, но жив.

Во второй аварии ребенок также был без детского кресла и не пристегнут. А в третьем ДТП за рулем снова оказался нетрезвый водитель, который не справился с управлением и вылетел в кювет. Ребенка выбросило из машины, и он погиб на месте.

Как напомнил заместитель начальника подмосковной ГИБДД Владимир Севостьянов, штатные ремни безопасности не приспособлены для маленьких детей. Поэтому правила строго требуют перевозить детей до 7 лет только в детских удерживающих устройствах. Но водители не всегда это требование исполняют. Поэтому в течение всего времени проведения социальной кампании будут проходить сплошные проверки водителей у детских, развлекательных и спортивных учреждений. Недавно волонтеры проверяли машины около школ. Из 10 тысяч проверенных машин в 4 тысячах детей перевозили без детских кресел. Понятно, что волонтеры за это к ответственности привлечь не могли. А инспекторы смогут. Напомним, что штраф за это - 3 тысячи рублей. Вполне сопоставимо со стоимостью самого детского удерживающего устройства.

Ребенка до 7 лет правилами запрещено оставлять одного в машине

Одними проверками кампания не ограничится. Сотрудники ГИБДД будут работать непосредственно с населением. Разъяснять все тонкости безопасной перевозки детей начнут с перинатальных центров и женских консультаций, детских лагерей. Будут проводиться беседы в автошколах и транспортных предприятиях. А закончится все это родительскими собраниями в школах. У Госавтоинспекции расписана каждая неделя для этой акции.

Подобные мероприятия несколько лет назад проводила в нескольких городах России Всемирная организация здравоохранения, отметил Виктор Кузнецов. В результате детская смертность в этих городах снизилась на 10 - 15 процентов. Генерал рассчитывает, что итог этого мероприятия в Подмосковье будет более значительным.

Кстати, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова напомнила, что основная причина смерти ребенка в машине, если это не авария, - тепловой удар. Она также напомнила о том, что в правилах прописан запрет на оставление ребенка до 7 лет без взрослого в машине. Однако многие это игнорируют.