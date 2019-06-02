Воровским пиром в орловской колонии занялась ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку из-за появления в соцсетях видеозаписи пира осужденных в ливенской исправительной колонии №2.

- Все материалы будут переданы в следственные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Орловской области.

Опубликованный местным интернет-телевидением ролик запечатлел празднование Пасхи в исправительном учреждении. В объектив камеры попали богато накрытые столы, а голос за кадром передал осужденным поздравления от "старших братьев" и пожелал "вечной жизни ворам".

Ранее видео заинтересовалась прокуратура Орловской области.