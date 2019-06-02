Новости

На ВДНХ загорелся павильон "Рыболовство" 13:30
В Венеции круизный лайнер столкнулся с туристическим теплоходом 13:25
Волонтеры приводят в порядок пострадавшие от взрыва в Дзержинске школы 13:21
ЦДУ ТЭК сообщило о росте нефтедобычи в России в мае 13:15
В МИД РФ оценили слушания по инициированному Киевом делу в суде ООН 13:13
Воровским пиром в орловской колонии занялась ФСИН 12:50
"Войну Анны" показали на фестивале "Красная площадь" 12:46
Ту-22М3М вооружат новыми бомбами и ракетами 12:24
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку 12:12
"Евробляхи", "биток" и "грузинки". Чем Украина заменила авто из России 11:38
Возросло число пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте 11:33
На Урале ребенок погиб от удара смесителя, выброшенного из окна 11:30
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник 11:30
Парковочный абонемент в Москве теперь можно привязать к "Тройке" 11:29
Трамп порекомендовал Великобритании не платить Евросоюзу за Brexit 11:25
Владимир Познер попал в базу данных "Миротворца" 11:07
Савченко считает, что Киев в очередной раз "проиграл бой" за Донбасс 10:32
Пять человек пострадали в крупном ДТП в Москве 10:12
В Нижегородской области младенец погиб в ДТП 10:00
В Китае считают сотрудничество с США единственно верным выбором 09:59
Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха 09:45
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов 09:15
УАЗ вспомнил о машине "Белозор" 09:10
Группа из восьми альпинистов пропала в Гималаях 08:55
Израиль назвал атаку по Сирии ответным ударом 08:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Как снизить стресс перед ЕГЭ
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
02.06.2019 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Воровским пиром в орловской колонии занялась ФСИН

Текст: Антон Валагин (Орел)

Федеральная служба исполнения наказаний начала служебную проверку из-за появления в соцсетях видеозаписи пира осужденных в ливенской исправительной колонии №2.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
ФСИН объяснила ролик с "расстрелом" осужденных в Бурятии

- Все материалы будут переданы в следственные органы для правовой оценки и принятия процессуального решения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Орловской области.

Опубликованный местным интернет-телевидением ролик запечатлел празднование Пасхи в исправительном учреждении. В объектив камеры попали богато накрытые столы, а голос за кадром передал осужденным поздравления от "старших братьев" и пожелал  "вечной жизни ворам".

Ранее видео заинтересовалась прокуратура Орловской области.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Орловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Поздняков: Позиция МОК - российская команда примет участие в Играх в Токио
Пушков предложил президенту Украины подсчитать ущерб от санкций
В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Владимир Познер попал в базу данных "Миротворца"
Сирийские ПВО отразили ракетный удар к югу от Дамаска