Медведь стал подозреваемым в гибели золотодобытчика на Камчатке

Правоохранители на Камчатке начали проверку по факту гибели 43-летнего мужчины, сообщает "Интерфакс".

Тело мужчины, работавшего на золоторудном горно-металлургическом комбинате "Озерновский", было обнаружено в субботу вечером в километре от комбината.

По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по краю Елены Матафоновой, на теле мужчины – повреждения, характерные для нападения хищника. Скорее всего, золотодобытчик стал жертвой нападения медведя.

С начала года это уже второй случай, когда на Камчатке в результате нападения медведей погибает человек. Четвертого мая в Усть-Большерецком районе хищник убил 51-летнего рыбака.