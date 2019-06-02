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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Медведь стал подозреваемым в гибели золотодобытчика на Камчатке

Текст: Ольга Журман
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Правоохранители на Камчатке начали проверку по факту гибели 43-летнего мужчины, сообщает "Интерфакс".

Тело мужчины, работавшего на золоторудном горно-металлургическом комбинате "Озерновский", было обнаружено в субботу вечером в километре от комбината.

Фото: iStock
На севере Красноярского края на детской площадке гулял медведь

По словам старшего помощника руководителя Следственного управления СКР по краю Елены Матафоновой, на теле мужчины – повреждения, характерные для нападения хищника. Скорее всего, золотодобытчик стал жертвой нападения медведя.

С начала года это уже второй случай, когда на Камчатке в результате нападения медведей погибает человек. Четвертого мая в Усть-Большерецком районе хищник убил 51-летнего рыбака.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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