На Дальнем Востоке состыкован мост между Россией и Китаем

На самой середине пограничной реки Амур соединились две части автомобильного моста, связавшего российскую Амурскую область и китайскую провинцию Хэйлунцзян.

Специалисты состыковали две части моста, а это были независимые конструкции. Каждый из подрядчиков проложил свои 540 метров. Фото: Михаил Митрофанов

...С пограничного катера взлетела в небо сигнальная ракета - знак к началу торжественного акта. А через несколько минут - ракетный залп и сноп разноцветного дыма. Это означало, что по команде вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева российский и китайский мостостроители закрутили символические замыкающие болты: стыковка состоялась. "Мост состыкован, но еще не поставлен в проектное положение", - сообщили специалисты.

Соглашение о сооружении моста через Амур в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ было подписано правительствами двух государств еще в 1995 году. Стройка стартовала 18 декабря 2016 года одновременно со стороны РФ и КНР, из Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Между российским и китайским подрядчиками мостовой переход был поделен ровно пополам: каждому нужно было проложить по 540 метров. А объединение, по словам специалистов, и вовсе ювелирное дело, ведь стыковались две независимые конструкции.

"Мы уже называем это сооружение мостом Дружбы, - заметил представитель управления коммерции города Хэйхэ Сюань Чжаоли. - Переход позволит избежать сезонных транспортных проблем из-за ледохода. Снизится логистическая составляющая в себестоимости продукции, что даст преимущество производителям наших стран".

Создание трансграничного моста Благовещенск - Хэйхэ может служить образцом не только успешного взаимодействия соседних государств, но и выгодной схемы финансирования. Стоимость российской части проекта оценивается в 14 миллиардов рублей. Работы осуществляются за счет долгосрочного кредита. Его выделил банк провинции Хэйлунцзян оператору строительства. Сооружение китайской части ценой в 5,2 миллиарда финансирует госбюджет КНР. По завершении строительства российская часть моста станет собственностью Амурской области, китайская - провинции Хэйлунцзян. Мост достроят в конце этого года, а в эксплуатацию введут весной следующего.