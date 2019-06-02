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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Связаны Амуром

На Дальнем Востоке состыкован мост между Россией и Китаем
Текст: Татьяна Дмитракова ("Российская газета", Амурская область) , Михаил Митрофанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(7876)
На самой середине пограничной реки Амур соединились две части автомобильного моста, связавшего российскую Амурскую область и китайскую провинцию Хэйлунцзян.
Специалисты состыковали две части моста, а это были независимые конструкции. Каждый из подрядчиков проложил свои 540 метров. Фото: Михаил Митрофанов Специалисты состыковали две части моста, а это были независимые конструкции. Каждый из подрядчиков проложил свои 540 метров. Фото: Михаил Митрофанов
Специалисты состыковали две части моста, а это были независимые конструкции. Каждый из подрядчиков проложил свои 540 метров. Фото: Михаил Митрофанов

...С пограничного катера взлетела в небо сигнальная ракета - знак к началу торжественного акта. А через несколько минут - ракетный залп и сноп разноцветного дыма. Это означало, что по команде вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева российский и китайский мостостроители закрутили символические замыкающие болты: стыковка состоялась. "Мост состыкован, но еще не поставлен в проектное положение", - сообщили специалисты.

Соглашение о сооружении моста через Амур в районе российского Благовещенска и китайского Хэйхэ было подписано правительствами двух государств еще в 1995 году. Стройка стартовала 18 декабря 2016 года одновременно со стороны РФ и КНР, из Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Между российским и китайским подрядчиками мостовой переход был поделен ровно пополам: каждому нужно было проложить по 540 метров. А объединение, по словам специалистов, и вовсе ювелирное дело, ведь стыковались две независимые конструкции.

Фото: iStock
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"Мы уже называем это сооружение мостом Дружбы, - заметил представитель управления коммерции города Хэйхэ Сюань Чжаоли. - Переход позволит избежать сезонных транспортных проблем из-за ледохода. Снизится логистическая составляющая в себестоимости продукции, что даст преимущество производителям наших стран".

Создание трансграничного моста Благовещенск - Хэйхэ может служить образцом не только успешного взаимодействия соседних государств, но и выгодной схемы финансирования. Стоимость российской части проекта оценивается в 14 миллиардов рублей. Работы осуществляются за счет долгосрочного кредита. Его выделил банк провинции Хэйлунцзян оператору строительства. Сооружение китайской части ценой в 5,2 миллиарда финансирует госбюджет КНР. По завершении строительства российская часть моста станет собственностью Амурской области, китайская - провинции Хэйлунцзян. Мост достроят в конце этого года, а в эксплуатацию введут весной следующего.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область
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