Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89

После взрывов, произошедших на заводе в Дзержинске, в медицинские учреждения, по уточненным данным, обратились 89 человек. Из них 44 - это сотрудники завода, 45 - жители прилегающих территорий.

По данным правительства Нижегородской области, 28 человек были доставлены в больницы на "скорой", 61 человек обратились самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в ближайший понедельник на счета пострадавших от взрывов на заводе ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске переведут материальную помощь.

Напомним, взрывы на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" произошли накануне. Мощную ударную волну ощутили жители Дзержинска и окрестностей. По последним данным, повреждены 914 окон в 309 жилых домах, в 55 детских садах повреждены 228 окон, в 32 школах - 131.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217 УК РФ "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".