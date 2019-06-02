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02.06.2019,  
12:24
Текст:  Антон Валагин

Ту-22М3М вооружат новыми бомбами и ракетами

Модернизированная версия дальнего ракетоносца Ту-22М3М получит на вооружение новые управляемые ракеты и бомбы.

- Мы намного повысим боевую эффективность комплекса. Кроме модернизации оборудования самолет вооружат новыми управляемыми ракетами и бомбами, - рассказал телеканалу "Звезда" сотрудник КБ "Туполев". Он отметил, что новая аппаратура Ту-22М3М может устанавливаться и на модернизированную версию Ту-160.

Фото: Россия 24/youtube.com
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Другой сотрудник КБ рассказал о втором летном экземпляре Ту-22М3М.

- Мы собираем второй самолет и переходим к опытным испытаниям. В небе одновременно могут быть два борта, - рассказал он. Ранее было опубликовано видео полета модернизированного ракетоносца.

Ту-22М3М собрали на авиазаводе в Казани в рамках программы модернизации дальних ракетоносцев. Самолет оснащен новыми системами радилокации, навигации, связи и электронного противодействия. Экипаж работает в "стеклянной" кабине, а система дозаправки в воздухе значительно увеличила дальность полета ракетоносца.

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