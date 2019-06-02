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02.06.2019 10:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП в Нижегородской области погиб младенец

Текст: Алексей Иванов (Нижний НОвгород)

В городе Навашино Нижегородской области произошло крупное ДТП: водитель "Жигулей" не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. В машине было семь человек, четверо из них дети. Малыш 2018 года рождения погиб на месте.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по региону, авария произошла накануне около 18.20 на улице Советской у дома №1. По сообщениям очевидцев в соцсетях, машина несколько раз перевернулась, после чего протаранила деревянный забор. Шесть пострадавших доставлены в больницу.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняют следователи. Как рассказали "РГ" в региональном управлении ГИБДД, водитель имел стаж управления транспортным средством 18 лет, за руль он сел пьяным.

Напомним, менее месяца назад еще одно крупное ДТП с участием переполненного автомобиля произошло в Дзержинске. 9 мая шесть молодых людей поехали кататься на стареньком Alfa Romeo, иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в троллейбус. В результате погибли пять человек, находившихся в машине.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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