Волонтеры приводят в порядок пострадавшие от взрыва в Дзержинске школы

Сотрудники регионального отделения "Единой России” и волонтеры весь день приводят в надлежащее состояние школы и детские сады, которые сильнее всего пострадали от взрывов на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Как сообщили в пресс-службе партии 2 июня с раннего утра на объектах работает около 150 волонтеров "Единой России".

Всего в результате ударной волны пострадали около 70 детских садов и 31 школа. Депутат Госдумы и секретарь Нижегородского регионального отделения заявил, что все поврежденные социальные объекты нужно срочно привести в порядок, ведь уже 3 июня пройдет ЕГЭ, начнут работать детские лагеря на базе школ.

"Взрывная волна в радиусе нескольких километров нанесла урон зданиям и сооружениям. Где-то выбиты стекла, где-то деформированы входные группы. Времени мало, поэтому работаем группами сразу на нескольких объектах", - сообщил он.

Ранее Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявлял, что все необходимые ресурсы для ликвидации последствий происшествия будут выделены.