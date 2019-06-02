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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Омске скончался бывший генпрокурор России Алексей Казанник

Текст: Никита Зайков (Омск)
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В Омске на 78-ом году жизни после продолжительной болезни скончался Алексей Казанник, известный российский юрист, политик, в 1993-1994 годах возглавлявший Генеральную прокуратуру РФ. Как передает РИА Новости, прощание с ним состоится 4 июня на юридическом факультете ОмГУ.

Помимо прочего, Алексей Казанник был заслуженным профессором омского вуза, в начале 90-х был заведующим кафедрой государственного и муниципального права, а в последнее время работал там на профессорской должности.

Стал широко известен после того, как в 1989 году уступил свое место в Верховном совете СССР Борису Ельцину. С 1996 по 2003 годы был заместителем главы Омской области Леонида Полежаева.

За строжайшее соблюдение законности на посту Генерального прокурора РФ Алексей Казанник был награжден юбилейной медалью им. А.Ф. Кони, а за труды на благо РПЦ получил три церковных ордена. За свою профессиональную карьеру он написал множество научных работ, в том числе десяток монографий, брошюры, ученые пособия.

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