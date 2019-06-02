Кустурица проведет гастрольный тур по России

Эмир Кустурица в составе фолк-рок-группы The No Smoking Orchestra организует тур по России, а завершатся гастроли в белорусском Бресте. Об этом известный сербский режиссер и музыкант заявил на кинофестивале "Герой и время" в Железноводске.

"Концерты запланированы от Бреста до Камчатки. Мы начнем в ноябре, а в Бресте, на другой стороне Европы, закончим. Выступим с новой музыкальной программой, приуроченной к 20-летию творчества группы на сцене", - цитирует Кустурицу ТАСС.

Как уже ранее писала "РГ", на кинофестивале "Герой и время", завершившемся сегодня, режиссер представил свою новую книгу под названием "Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra", посвященную 20-летию музыкального ансамбля. Благодаря книге, снабженной множеством документальных фотографий, можно познакомиться с биографией режиссера, историей создания и творческим путем группы.

В планах у Эмира Кустурицы - снять к 2020 году новую кинокартину о жизни Чингисхана.

Справка "РГ"

Эмир Кустурица - югославский и сербский кинорежиссер, актер, отмеченный кинонаградами, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Известен по таким кинокартинам, как "Черная кошка, белый кот", "Время цыган" и "Завет".