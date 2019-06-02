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02.06.2019 17:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале число жертв пожара в девятиэтажке выросло до пяти

Текст: Михаил Пинкус (Свердловская область)

После пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Богдановиче Свердловской области обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом число жертв возросло до пяти, сообщили в воскресенье в региональной прокуратуре.

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- Погиб пожилой мужчина, проживавший с женой в квартире этажом выше, - сообщила представитель прокуратуры Марина Канатова. - По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Супруга погибшего госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, пожар произошел в квартире на пятом этаже, принадлежащей многодетной семье.

Родителей в момент возгорания не было дома. Они со старшим ребенком уехали на соревнования. Дома под присмотром 12-летней сестры находились четыре мальчика в возрасте шести месяцев, двух, трех и шести лет. Когда возник пожар, старшая девочка успела выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь, и это спасло ей жизнь, считают в прокуратуре.

Ранее по факту гибели детей при пожаре СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. О причинах пожара по-прежнему ничего не известно. Они будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
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