На Урале число жертв пожара в девятиэтажке выросло до пяти

После пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Богдановиче Свердловской области обнаружено тело еще одного погибшего. Таким образом число жертв возросло до пяти, сообщили в воскресенье в региональной прокуратуре.

- Погиб пожилой мужчина, проживавший с женой в квартире этажом выше, - сообщила представитель прокуратуры Марина Канатова. - По предварительным данным, смерть наступила от отравления угарным газом. Супруга погибшего госпитализирована в тяжелом состоянии.

По данным прокуратуры, пожар произошел в квартире на пятом этаже, принадлежащей многодетной семье.

Родителей в момент возгорания не было дома. Они со старшим ребенком уехали на соревнования. Дома под присмотром 12-летней сестры находились четыре мальчика в возрасте шести месяцев, двух, трех и шести лет. Когда возник пожар, старшая девочка успела выбежать из квартиры, чтобы позвать на помощь, и это спасло ей жизнь, считают в прокуратуре.

Ранее по факту гибели детей при пожаре СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. О причинах пожара по-прежнему ничего не известно. Они будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы.