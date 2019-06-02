Россияне не пострадали при столкновении судов в Италии

Российские граждане не пострадали при столкновении круизного лайнера MSC Opera с небольшим прогулочным катером в Италии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генеральное консульство РФ в Милане.

Инцидент произошел у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка. По данным газеты Repubblica, травмы получили не менее пяти человек.

Как сообщила компания-оператор MSC Opera, у теплохода отказал двигатель, после чего он был взят на швартовку двумя буксирами. Но буксировочный трос оторвался, что и привело к столкновению судна с пристанью и катером, на борту которого находилось 130 пассажиров.

После этого правительство Венеции обещало окончательно запретить проход круизных лайнеров близ площади Святого Марка. Проблема крупных туристических лайнеров, заходящих в Венецию, стоит давно, но решить ее пока не удается.