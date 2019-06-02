Салах не вошел в команду сезона Лиги чемпионов

УЕФА представил команду по итогам сезона 2018/2020 Лиги чемпионов. Всего в список было включено 20 футболистов.

Что интересно, в нем не оказалось автора победного мяча в финале турнира, форварда "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха. Напомним, он отличился уже на второй минуте матча, реализовав пенальти, а "Ливерпуль" в итоге одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0.

В то же время "Ливерпуль" представлен в символической сборной шире остальных команд - шестью игроками. Пять футболистов в команду вошли от "Аякса" и трое - от "Тоттенхэма".

Полностью состав выглядит следующим образом:

Вратари: Алисон Бекер ("Ливерпуль"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Защитники: Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Матейс де Лигт ("Аякс"), Ян Вертонген ("Тоттенхэм"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль").

Полузащитники: Мусса Сиссоко ("Тоттенхэм"), Хаким Зиеш ("Аякс"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Френки де Йонг ("Аякс"), Танги Ндомбеле ("Лион"), Жоржиньо Вейналдум ("Ливерпуль"), Душан Тадич ("Аякс"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Нападающие: Давид Нерес ("Аякс"), Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лукас Моура ("Тоттенхэм").