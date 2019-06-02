В МИД РФ оценили слушания по инициированному Киевом делу в суде ООН

В министерстве иностранных дел России прокомментировали предстоящие слушания по делу "Украина против Российской Федерации" в Международном суде ООН.

Напомним, данное дело было инициировано украинской стороной на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года.

- Мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей, - заявили в пресс-службе МИД РФ. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций

- Так, развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, - отмечают в МИД.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что пока не видит от президента Украины Владимира Зеленского шагов для налаживания отношений с Россией, но призывает запастись терпением. Сейчас все зависит от украинского руководства, добавил премьер.