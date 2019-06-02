В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России больше нет национального и внутрисетевого роуминга. Это значит, что в поездках по стране, включая Крым, по мобильному телефону мы уже не будем платить за входящие звонки. Цена на исходящие вызовы и короткие сообщения, а также на мобильный интернет сохраняется в рамках того пакета услуг, которым вы пользуетесь у своего оператора.

С 1 июня, приезжая на отдых, не надо подключаться к местному оператору или покупать его его сим-карту. Фото: Poike/iStock

Внутрисетевой роуминг - это услуга, которая предоставляется абоненту, когда он выезжает за пределы своего домашнего региона, где зарегистрирована его сим-карта. Например, когда житель Новосибирска прилетает в Москву в командировку или прибывает в Сочи из Нижнего Новгорода на отдых. Раньше услуги связи в такой ситуации предоставлялись за дополнительную плату. Чтобы сэкономить на входящих, приходилось подключать специальную опцию. Пользоваться услугами мобильной связи относительно свободно могли абоненты с тарифными пакетами, где предусмотрены бесплатные входящие в гостевых регионах.

Цены на исходящие звонки, смс и мобильный интернет остаются прежними, как и были до отмены роуминга

Национальный роуминг включается, когда у оператора нет своей сети в том регионе, где в данный момент находится абонент. В этом случае его телефон автоматически подключается к сети другой сотовой компании, с которой у его оператора заключено соглашение.

В национальный роуминг мог попасть, например, житель столицы, путешествуя по удаленным районам на Урале, поскольку не все крупные операторы успели завезти туда свою инфраструктуру. Отдельная история была с Крымом, где федеральные операторы не работают, пользуясь сетями местных операторов - "К‑Телеком" (бренд Win-mobile), "КТК‑Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком".

Плата за национальный и внутрисетевой роуминг взималась в России с самого начала развития сетей сотовой связи. Тарифы операторов отличались, но в среднем услуги связи в роуминге стоили от 5 до 11 рублей в минуту без дополнительных опций и скидок. Теперь входящие звонки бесплатны по всей России, включая Крым.

Эта опция действует на всех без исключения тарифных планах без дополнительной платы и не требует подключения каких-либо дополнительных сервисов. В остальном ничего не меняется.

Национальный и внутрисетевой роуминг фактически был ликвидирован на большей территории России осенью 2018 года. На это ушло немало времени. Отмене предшествовали длительные разбирательства ФАС и сотовых компаний. В августе 2017 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении операторов "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Билайн", Tele2), уличив их в поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории страны. Все четыре оператора получили предписание устранить нарушения. Осенью национальный роуминг фактически перестал существовать. Параллельно под давление ФАС сотовые операторы отменяли и внутрисетевой роуминг.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал поправки в Закон "О связи", фиксирующие отмену национального роуминга. Изменения вступили в силу 1 июня. А 27 мая председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил постановление о ликвидации внутрисетевого роуминга, которое поставило точку в этом процессе. "Это окончательное решение вопроса с роумингом на уровне подзаконного нормативного акта", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании. Постановление также вступило в силу 1 июня.

Теперь говори сколько хочешь. Но не забывай, что бесплатные только входящие звонки. Фото: Евгения Гусева/ Комсомольская правда

Входящие звонки в путешествиях по России стали бесплатными, в том числе и на Черноморском побережье. В отпуске на них можно будет сэкономить

В правила оказания услуг телефонной связи внесли новый пункт, который гласит, что на территории России оператор сотовой связи в своей сети устанавливает одинаковые условия оказания услуг каждому абоненту независимо от того, к какому региону относится номер. Это касается и Крыма. Российские сотовые операторы, в том числе и виртуальные, должны включить полуостров в единое тарифное пространство. А чтобы федеральные игроки не терпели убытки, крымские компании обязаны снизить для них тарифы.

"В России немало граждан - около 25 процентов всех абонентов, кто использует только кнопочные телефоны без выхода в интернет. Они не общаются в мессенджерах, зато часто совершают звонки, - рассказал "РГ" директор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков. - Для них отмена роуминга - способ заметно сократить расходы. Дополнительный плюс для всех пользователей мобильной связи: в поездках по России теперь не нужно тратить время на изучение условий тарифа и подключать дополнительные опции, чтобы сэкономить".

Эксперты ранее предупреждали, что отмена национального роуминга обернется потерями для сотовых операторов Крыма. Глава ФАС Игорь Артемьев на это ответил, что оснований для беспокойства у операторов нет. По его словам, высокий уровень прибыли без национального роуминга им обеспечит успешный курортный сезон в Крыму, который начался тоже 1 июня.