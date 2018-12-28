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Рубрика: Экономика

Путин подписал закон об отмене национального роуминга

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга в стране. Операторы внутри своих сетей обязаны устанавливать единые тарифы на все звонки независимо от того, где находится абонент. Новые правила начнут действовать с 1 июня 2019 года.

Фото: depositphotos.com
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Отменить национальный роуминг в июне прошлого года предложили депутаты "Справедливой России". Лидер партии Сергей Миронов тогда напомнил, что роуминг для граждан европейских государств перестал действовать на территории всего Евросоюза. "Избавляться от этого анахронизма давно пора и у нас", - подчеркнул политик.

Теперь и россияне смогут сэкономить, разговаривая по телефону с родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах РФ. По предварительным расчетам, операторы связи в России зарабатывали на национальном роуминге миллиарды рублей.

Экономика Отрасли Связь Власть Работа власти Президент Законодательная власть Госдума Партии "Справедливая Россия" Отмена национального роуминга
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