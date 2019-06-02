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Рубрика: Видео

Видео: финны установили на крышу Subaru бытовой кондиционер

Текст: Вадим Давыденко

Среднестатистическому россиянину сложно поверить, что на этот дерзкий эксперимент - поставить на легковушку бытовой кондиционер - финских автолюбителей могла толкнуть погода. В ближайшую неделю на юге страны, в Хельсинки, будет малооблачно, с осадками, температура днем не поднимется выше +20 +21. В остальных муниципалитетах страны, к северу, - и того прохладнее, но неизбалованные теплом скандинавы уже тревожатся: как бы не расплавиться нам, не растаять, как сосулька, под прямыми солнечными лучами?

Фото: скриншот с www.youtube.com
Блогеры смогли завести автомобиль на бензиновых парах

Мощности стандартного для Subaru Legacy кондиционера показались морозоустойчивым финским блогерам с канала Behind The Press недостаточными, поэтому они решили поставить на машину 5-киловаттный сплит Honda. Вжик, вжик - просверлили крышу, прикрутили деревянную паллету, на нее установили кондиционер с бензогенератором и нажали на кнопку "пуск".

Через час температура в салоне опустилась до комфортной для финнов минусовой температуры, минералка в бутылке превратилась в кусок льда, на стеклах появились морозные узоры, а бензин в баке стал густеть как кисель. Лишь после этого блогеры выдохнули с облегчением, напялили курточки, теплые шапки и уселись в салон. К наступлению настоящего финского лета и испепеляющей 22-25-градусной жары - готовы!

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