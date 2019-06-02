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Рубрика: Спорт

Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов

Текст: Артур Нанян
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лучшим игроком финала Лиги чемпионов.
Фото: AP Photo/Felipe Dana Фото: AP Photo/Felipe Dana
Фото: AP Photo/Felipe Dana
"Тоттенхэм" - "Ливерпуль" - онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

Голландец, за которого полтора года назад "Ливерпуль" заплатил рекордные для защитника 80 миллионов евро, провел блестящий сезон. Многие эксперты уже сейчас называют его одним из лучших на своей позиции за всю историю английской Премьер-лиги.

В финале Лиги чемпионов против "Тоттенхэма" ван Дейк отыграл почти безошибочно. А его команда победила со счетом 2:0, в шестой раз в истории завоевав главный еврокубок.

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