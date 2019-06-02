Познер назвал причину своего попадания в базу данных "Миротворец"

Тележурналист Владимир Познер объяснил попадание в базу данных сайта "Миротворец" тем, что в середине апреля он в качестве члена жюри посетил конкурс "ТЭФИ-Капитал" в Ялте.

"18 или 19 апреля (точно не помню) я летал в Ялту в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал", финал которого проводился в этом городе. Прилетел, провел заседание жюри, улетел. Все. Очевидно, это и послужило поводом для включения меня в этот список", - говорится на его официальном сайте.

Познер добавил, что решение украинских властей его не расстроило, и врагом этой страны он себя не считает: "Комментировать глупости - дело пустое. Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет".

Имя известного российского журналиста и телеведущего Владимира Познера было внесено в базу данных украинского сайта "Миротворец" 2 июня. В комментарии к его профилю указывается "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины, участие в попытках легализации аннексии АР Крым".

Ресурс "Миротворец" был создан по инициативе властей Украины в 2014 году для публикации личных данных граждан, которых в Киеве считают "изменниками родины" или "агрессорами". Официального статуса он не имеет, но лиц, попавших в нее, могут не впустить в Украину.