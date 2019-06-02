Владимир Путин утвердил новые имена аэропортов

Президент подписал указ "О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством". Сразу 44 отечественных воздушных гавани получили имена выдающихся исторических общественных и политических деятелей.

К примеру, столичный аэропорт Внуково будет носить имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово - ученого Михаила Ломоносова, Шереметьево - поэта Александра Пушкина.

Ряд воздушных гаваней названы в честь великих правителей. Аэропорт Воронежа (Чертовицкое) получил имя Петра I, Краснодара (Пашковский) - Екатерины II, Мурманска - Николая II. Много имен - в честь известных ученых. Так, аэропорт Калуги (Грабцево) будет носить имя Константина Циолковского, аэропорт Челябинска (Баландино) - Игоря Курчатова, аэропорт Тюмени (Рощино) - Дмитрия Менделеева. Ряд "воздушных гаваней" получили имена в честь деятелей культуры и искусства. Аэропорт Красноярска назван в честь оперного певца Дмитрия Хворостовского, Магадана (Сокол) - певца и актера Владимира Высоцкого, Симферополя - художника Ивана Айвазовского. Аэропорт Ставрополя (Шпаковское) назван в честь полководца Александра Суворова, Нижнего Новгорода (Стригино) - летчика Валерия Чкалова.

В аэропортах появятся тематические зоны. Например, в Крыму уже готовят выставку картин Айвазовского, в Тюмени будет организована выставка, посвященная Менделееву. В Шереметьево собираются установить памятник Пушкину, а в Челябинске уже получен бюст Курчатова.

Региональные лидеры уже прокомментировали указ президента. Так, глава Крыма Сергей Аксенов предложил провести праздник в честь присвоения имени Айвазовского аэропорту Симферополя. А губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул народность выбора и заметил, что процесс голосования "позволил привлечь дополнительное внимание к нашей истории".

В регионах с нетерпением ждали присвоения имен аэропортам

"Конкурс "Великие имена России" по-настоящему всенародный, он получил мощный отклик у россиян, - заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. - Более шести миллионов человек приняли участие в голосовании. Мы с нетерпением ждали президентского указа, нас постоянно спрашивали о том, когда уже выбранные россиянами имена станут частью названий аэропортов. И вот свершилось! Это отличный подарок всем неравнодушным, активным гражданам, кто спорил, болел за своих героев, следил за ходом голосования. Теперь будем наблюдать за преобразованием, преображением наших аэропортов в соответствии с присвоенными им великими именами".