"Войну Анны" показали на фестивале "Красная площадь"

Вечером, когда на Красной площади стало уже зябко, в павильоне "История Отечества" книжного фестиваля как раз начали показывать совсем не солнечное кино: "Войну Анны". Это камерный фильм об этакой "нашей" Анне Франк, которая довольно успешно пряталась от нацистов прямо у них под носом, в камине.

В прошлом году лента собрала набор наград - "Белый слон", "Золотой орел", "Ника" - и стала, как принято говорить, событием. Наверняка она стала событием и для Федорченко, который хоть и не последний режиссер, но, пожалуй, такого внимания к себе не привлекал со времен "Овсянок" по тексту Дениса Осокина.

По понятным причинам это очень молчаливое кино: прямо скажем, неуютное, тесное до клаустрафобии, документальное и фантастическое одновременно. И пересказывать все его коленца особого смысла, в общем-то, не имеет, потому что эта история совсем не про сюжет.

Премьера фильма состоялась в январе прошлого года на Роттердамском МКФ, но до проката "Война Анны" добралась лишь к недавнему Дню Победы, но прокат этот был ограниченным: с 9 по 12 мая. Впрочем, тем ценнее, что организаторы крупнейшего книжного фестиваля в России дали возможность всем, кто хотел, увидеть фильм, и пообщаться с его продюсером Андреем Савельевым.

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