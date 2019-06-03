Эксперт объяснил совещание украинских силовиков из-за видео на YouTube

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал заявление главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о созыве совещания с участием МИД, Генштаба, представителей разведки и СБУ в связи с появлением видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.

Напомним, ролик описывает вымышленный сценарий войны между объединившимися Румынией и Молдавией с одной стороны и Украиной с другой. Автор видео заявил, что через три года этот союз может оккупировать часть Черновицкой и Одесской областей и начать операцию по захвату этих земель. При этом он уточнил, что ролик - это пролог к его электронной книге.

"Все это больше напоминает, с одной стороны, очень удачную рекламу, с другой стороны, попытки отчитаться по поводу, который не требует ни усилий, ни труда, а просто реакции. Одни прорекламировали свою книгу, а другие отчитались о том, что они внимательно следят за событиями, за "угрозой" сепаратизма", - отметил в беседе с RT Безпалько.