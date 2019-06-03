Футболист Газинский получил травму в игре сборной России с "Чертаново"

Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский повредил плечевой сустав в товарищеском матче с "Чертаново", сообщается в официальном микроблоге национальной команды в Twitter.

Встреча состоялась в понедельник в Новогорске и завершилась победой команды Станислава Черчесова со счетом 6:0. Газинский травмировался в первом тайме и был заменен на Ильзата Ахметова.

"Юрий Газинский в ходе единоборства в матче с "Чертаново" получил травму левого плечевого сустава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время игрок "Краснодара" пройдет дополнительное обследование, "по результатам которого будет принято решение о тактике и сроках лечения".

Сборная России готовится к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Сан-Марино (игра пройдет 8 июня в Саранске) и Кипром (11 июня в Нижнем Новгороде).