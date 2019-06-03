Ильхам Алиев примет участие в церемонии открытия II Европейских игр

Высокопоставленные дипломаты рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества в международных организациях, в том числе, в рамках системы ООН. Кроме того, стороны обменялись мнениями о взаимодействии двух государств Содружества в рамках Движения неприсоединения (ДН), в том числе, в контексте предстоящего председательства Азербайджана в ДН и саммита ДН в Баку в октябре нынешнего года.
Как регулярно напоминает "СОЮЗ", II Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня под эгидой Европейских олимпийских комитетов. В них примут участие более четырех тысяч спортсменов из 50 государств, которые будут соревноваться в 15 видах спорта.