Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум

Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.

Показатель превысил отметку 2700 пунктов, которая и стала новым рекордом для индекса. По состоянию на 12.33 мск, индекс МосБиржи продолжил расти и превысил 2710 пунктов. В целом индекс МосБиржи днем в понедельник рос почти на два процента к предыдущему уровню закрытия.

Долларовый индекс РТС в понедельник также заметно растет. Он пробил отметку 1300 пунктов, чего не было с начала 2018 года.

21 мая индекс МосБиржи также обновлял исторический максимум, преодолев отметку 2600 пунктов.

"Внешний фон вокруг российских активов продолжает заметно ухудшаться. Похоже, что у торговых отношений США и Китая в ближайшей перспективе мало шансов на улучшение", - говорится в обзоре старшего аналитика "БКС Премьер" Сергея Суверова. Он отмечает, что рубль и российские акции на таком мировом негативе смотрятся относительно неплохо. Российским активам помогают положительные реальные ставки и высокая дивидендная доходность фондового рынка, говорит Суверов.