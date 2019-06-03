Наскальные рисунки в Турции оказались изображением катастрофы

Международная команда археологов и геологов изучила наскальные изображения, обнаруженные в пещере на западе Турции, и установила, что древние люди запечатлели извержение вулкана Чакаллар.

Об открытии рассказывает Live Science. Наскальное изображение, а также отпечатки рук были найдены в 2008 году. Однако до сих пор их датировали неверно. Рисунок посчитали ровесником человеческих следов, найденных поблизости в мягких вулканических породах.

Считалось, что их возраст составляет 245 тысяч лет. Однако новые методы датирования показали, что следы были оставлены около 4700 лет назад, то есть они принадлежали не неандертальцам, а современным людям.

Это открытие заставило по-иному взглянуть на рисунок и отпечатки рук на скале. Команда ученых из Турции и Австралии пришла к выводу, что следы оставили люди, спасавшиеся от извержения вулкана.

Они двигались с запада на восток. Рядом с человеческими были обнаружены следы псовых - волков, собак или койотов, идентифицировать животных пока не удалось. Судя по следам, люди некоторое время стояли, опираясь на посохи.

По мнению исследователей, они бежали от пепла и лавы, сделали небольшую остановку в пещере и изобразили катастрофу, очевидцами которой стали. По сути, это были первые вулканологи.

Отчет об исследовании также можно найти в журнале Quaternary Science Reviews.