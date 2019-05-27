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Рубрика: Культура

В Сальвадоре раскопали "Помпеи" доколумбовой цивилизации

Текст: Денис Передельский
Фото: Oscar Rivera/AFP Фото: Oscar Rivera/AFP
Фото: Oscar Rivera/AFP

Археологи обнаружили ранее неизвестное здание при раскопках в историческом комплексе Хойя-де-Серен, расположенном на месте поселения, уничтоженного при извержении вулкана.

Как сообщает Archaeology News Network, речь идет об археологическом объекте, который ученые называют "Помпеями Америки". Поселение доколумбовой цивилизации в местечке Хойя-де-Серен было уничтожено в результате извержения вулкана Лома-Кальдера.

Фото: AFM / MQ / MG
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Произошло это примерно в 650 году нашей эры. Поселение было засыпано вулканическим пеплом. Под его слоем археологи и обнаружили новые артефакты. Так, найдено шесть керамических горшков с обугленными семенами, три кукурузных початка, множество кусков обсидиана и кости животных - оленей, енотов, а также собак или койотов.

Все это поможет больше узнать о жизни доиспанского народа. По словам археолога Мишеля Толедо, находка была сделана в южной зоне комплекса. Ее условное обозначение - "Структура 19". Здание имеет особенности строения, возможно, это был склад.

"На костях видны следы кальциноза, указывающие на то, что животное страдало от артрита, - говорит Толедо. - Очевидно, что это было домашнее животное, потому что оно не выжило бы в дикой природе с этим заболеванием".

Новое исследование также подтвердило, что земля, на которой расположен комплекс Хойя-де-Серен, была заселена в течение длительного периода времени.

Кроме того, археологи впервые нашли свидетельства того, что древние люди "срезали" холмы, чтобы построить свою деревню и создать поля для выращивания растений.

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