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21.05.2019 20:26
Рубрика: Культура

В Египте нашли артефакты Эхнатона, Нектанеба и Птолемеев

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Совместная немецко-египетская археологическая миссия, работающая в Эль-Матарии, при проведении раскопок обнаружила мастерские эпохи Птолемеев, а также более древние артефакты различных фараонов.

Об открытии рассказывает Luxor Times. Множество замечательных находок было сделано в районе Каира Эль-Матарии, где в древности располагался город Гелиополь.

Фото: Heather McKillop / LSU
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Так, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся мастерские, в том числе с хлебопекарными печами. Анализ показал, что они были построены около VI века до нашей эры и активно использовались примерно до III века нашей эры.

Период расцвета хлебопекарного производства выдался на эпоху правления династии Птолемеев. Были обнаружены и другие артефакты, созданные в более ранние периоды. В частности, внимание ученых привлекли царские статуи XVIII династии.

Также были найдены многочисленные фрагменты известняковых блоков, которые использовались при строительстве храмов. Так, обнаружены остатки храма фараона Нектанеба I, правившего в 380-362 годах до н.э. Об этом говорят надписи на блоках, рассказывающие о номах в период правления этого фараона.

В руки ученых попали несколько частей статуй и архитектурных элементов, которые указывают на возможное существование еще более древнего храма. Предположительно, он был построен в период правления фараона Мернептаха, правившего в 1212-1202 годах до н.э.

Миссия обнаружила и кирпичную стену, простирающуюся с севера на юг. Ее ширина составляет 4,4 метра. К западу от стены были найдены фрагменты обработанных камней, в том числе блок с изображением фараона Эхнатона в виде сфинкса.

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