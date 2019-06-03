Какой будет погода в июне

Июнь в России ожидается теплым. Синоптики даже не прогнозируют нигде на территории страны температуру ниже климатической нормы. Об этом "Российской газете" рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Владимир Тищенко.

"В целом по Центральному федеральному округу мы ожидаем температуру выше нормы, за исключением Смоленской и Тверской областей. Там в пределах нормы. Также выше нормы будут цифры в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, на территории Поволжья и на большей части Северо-Западного округа. В районе Санкт-Петербурга и Великого Новгорода ближе к норме", - уточнил Тищенко.

Теплая погода прогнозируется на Урале и практически на всей территории Сибири и Дальнего Востока. Там температура воздуха выше нормы. Близко к норме - в Амурской области, Хабаровском крае, на Камчатке, а также в районах, граничащих с Казахстаном - Томской и Новосибирской областях, на Алтае.

На черноморских курортах и в Крыму погода теплее обычного и без чрезмерных осадков. Для Севастополя, например, месячная норма температуры - плюс 19,7 градуса. При этом дневные температуры обычно составляют 25-26 градусов, но будет теплее. В Крыму в июне выпадает от 35 до 55 мм осадков. "Мы ожидаем, что показатели в этом месяце будут близки к норме", - добавил Владимир Тищенко.

В Москве июнь ожидается на градус и более выше нормы. В начале месяца установится жара. Но к середине месяца она немного спадет, а затем снова вернется. Средняя норма июня для Москвы - 16,6 градуса. Это значит, что ночью около 11 градусов тепла, а днем воздух прогревается до плюс 22-23 градусов.

Дожди будут умеренными на всей территории страны. Например, в Москве норма июня по осадкам 75 мм. А в Санкт-Петербурге немного меньше - около 60 мм. Столько и ожидается. Но при этом летом часто бывают грозы, поэтому в некоторых местах возможно выпадение значительного количества осадков. Как, например, в конце мая в подмосковном Жуковском выпало 50 мм осадков, а на ВДНХ - всего 1 мм.