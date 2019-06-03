Какой будет погода в июне

"В целом по Центральному федеральному округу мы ожидаем температуру выше нормы, за исключением Смоленской и Тверской областей. Там в пределах нормы. Также выше нормы будут цифры в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, на территории Поволжья и на большей части Северо-Западного округа. В районе Санкт-Петербурга и Великого Новгорода ближе к норме", - уточнил Тищенко.
Теплая погода прогнозируется на Урале и практически на всей территории Сибири и Дальнего Востока. Там температура воздуха выше нормы. Близко к норме - в Амурской области, Хабаровском крае, на Камчатке, а также в районах, граничащих с Казахстаном - Томской и Новосибирской областях, на Алтае.
На черноморских курортах и в Крыму погода теплее обычного и без чрезмерных осадков. Для Севастополя, например, месячная норма температуры - плюс 19,7 градуса. При этом дневные температуры обычно составляют 25-26 градусов, но будет теплее. В Крыму в июне выпадает от 35 до 55 мм осадков. "Мы ожидаем, что показатели в этом месяце будут близки к норме", - добавил Владимир Тищенко.
В Москве июнь ожидается на градус и более выше нормы. В начале месяца установится жара. Но к середине месяца она немного спадет, а затем снова вернется. Средняя норма июня для Москвы - 16,6 градуса. Это значит, что ночью около 11 градусов тепла, а днем воздух прогревается до плюс 22-23 градусов.
Дожди будут умеренными на всей территории страны. Например, в Москве норма июня по осадкам 75 мм. А в Санкт-Петербурге немного меньше - около 60 мм. Столько и ожидается. Но при этом летом часто бывают грозы, поэтому в некоторых местах возможно выпадение значительного количества осадков. Как, например, в конце мая в подмосковном Жуковском выпало 50 мм осадков, а на ВДНХ - всего 1 мм.