Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии

Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross. Машина обошлась правоохранителям в сумме менее 14 тысяч евро.

Как сообщает городской портал Гуменне, теперь у местной полиции три служебные машины. Кроме новенького российского автомобиля, это проехавший 160 тысяч километров хэтчбек Kia Ceed и Škoda Fabia Combi, пробег которой составил более 130 тысяч километров. Первая машина даже не смогла пройти техническую проверку - в таком ужасном состоянии она находится. Чешский универсал еще способен на патрулирование города, но ему требуется хорошая подмена. Поэтому и было принято решение купить новый автомобиль.

Lada Vesta SW Cross понравился полицейским своими габаритами, вместительностью, просторным салоном и "приподнятым шасси". Важную роль сыграла, конечно, и цена. Машину взяли в лизинг менее чем за 14 тысяч евро. Расплатиться с банком муниципалитет должен до 2023 года.

"Мы хотели сэкономить как можно больше денег. Не стоит покупать дорогой автомобиль за 30 или 40 тысяч. Через пять-шесть лет он будет иметь нулевую остаточную стоимость", - прокомментировал изданию

hornyzemplin.korzar.sme.sk начальник муниципальной полиции в Гуменне Мариан Зуб. По его словам, Lada Vesta SW Cross оказался "самым простым, быстрым и лучшим выбором". А главным его преимуществом он назвал увеличенный клиренс. "Нам часто приходится ездить по неровной местности, заезжать на бордюры. И обычные автомобили с низкими шасси из-за этого сильно повреждались", - отметил Мариан Зуб.

Впрочем, в летний период основным транспортным средством местных полицейских становятся велосипеды. Так что тщательную проверку в рабочих условиях российские универсалы пройдут уже в холодное время года.

Напомним, продажи автомобилей Lada Vesta SW с обычным и приподнятым кузовом стартовали в Европе в апреле 2018 года. Первыми рынками для них стали Германия, Австрия и Венгрия. Затем машины появились в Словакии, Сербии и Болгарии. Уточнялось, что и Lada Vesta SW, и Lada Vesta SW Cross сертифицированы на соответствие требованиям ЕС по безопасности и экологичности и отвечают нормам "Евро-6".

В России Lada Vesta SW Cross предлагается с моторами 1.6 и 1.8 мощностью 106 и 122 л.с. с 5-ступенчатой механической коробкой передач и созданным на ее же базе "роботом" AMT. Стоит машина от 779 900 до 926 900 рублей.