Латвия намерена развивать экономические отношения с Россией

Латвия хочет поддерживать развитие экономических отношений с Россией, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич по итогам переговоров в Риге с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Панкиным.

По словам Ринкевича, Россия является важным торговым партнером Латвии. В этой связи латвийское руководство настроено на поддержание позитивной тенденции двусторонних отношений, особенно в транзите грузов и туризме. Кроме того, латвийская сторона видит потенциал укрепления сотрудничества на уровне регионов. В этой связи готовится к подписанию договор о расширении региональных связей между министерством экономики Латвии и Калужской областью.

"Несколько подобных соглашений с другими регионами России уже вступили в силу и успешно действуют", - уточнил Ринкевич.

Министр иностранных дел Латвии также дал положительную оценку работе межправительственной комиссии, а также результатам встречи латвийского министра сообщения и министра транспорта России. Напомним, избранный на пост президента Латвии Эгилс Левитс заявил о необходимости приложить усилия для улучшения отношений с Россией. Политик полагает, что отношения с Москвой будут определяться общими европейскими подходами.